Quattro ragazzi tra i 15 e i 17 anni sono stati denunciati dalla polizia per lesioni personali aggravate in concorso dopo un'aggressione ai danni di un coetaneo avvenuta a Empoli, in provincia di Firenze. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata colpita con calci e pugni da un gruppo di ragazzi.

Le indagini dopo la segnalazione dell'istituto

L'inchiesta, condotta dagli agenti del commissariato di Empoli e coordinata dalla Procura presso il tribunale per i minorenni di Firenze, è nata dopo una relazione presentata dai docenti di un istituto scolastico del territorio.

Gli insegnanti avevano segnalato presunti episodi di bullismo tra studenti minorenni avvenuti nei pressi della scuola.

Secondo quanto riferito dalla polizia, i professori avevano "segnalato frequenti litigi tra studenti, sia all'interno che all'esterno della struttura scolastica, che sarebbero sfociati anche in comportamenti violenti".

In particolare, al culmine di una delle discussioni, uno studente sarebbe stato vittima di "una vera e propria aggressione con calci e pugni ad opera di un gruppo" di coetanei.

Il video diffuso online e l'identificazione dei presunti autori

Dopo la segnalazione, gli investigatori della squadra anticrimine del commissariato hanno avviato gli accertamenti, riscontrando anche la presenza di un video relativo all'episodio, che sarebbe stato diffuso sul web.

Attraverso le immagini acquisite e le testimonianze raccolte, i poliziotti hanno identificato i quattro presunti autori dell'aggressione, tutti studenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni.

I ragazzi sono stati denunciati per lesioni personali aggravate in concorso.