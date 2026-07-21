Una vera e propria "crack house" è stata scoperta dalla polizia in un appartamento di piazza Giacomini, nel centro di Foligno. L'abitazione era stata organizzata con tavoli, sedie e poltrone per permettere ai frequentatori di consumare sostanze stupefacenti.

Un uomo di 47 anni, che aveva in uso l'appartamento, è stato arrestato in flagranza con l'accusa di agevolazione all'uso di stupefacenti. Nei suoi confronti è stata inoltre contestata la detenzione di droga ai fini di spaccio in concorso con altre tre persone, denunciate a piede libero.

L'intervento della polizia

L'operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato di Foligno al termine di un servizio avviato dopo una segnalazione sull'appartamento, che sarebbe stato frequentato abitualmente da persone dedite all'uso e al consumo di droga.

I poliziotti si sono appostati nei pressi dell'abitazione e hanno notato uscire un uomo già conosciuto come assuntore di sostanze stupefacenti. Fermato poco dopo e sottoposto a perquisizione, avrebbe consegnato agli agenti una piccola pipa utilizzata per fumare crack, riferendo di aver appena consumato la sostanza all'interno dell'appartamento.

La scoperta nell'abitazione

Gli agenti sono quindi entrati nell'appartamento, dove oltre al 47enne hanno trovato altre tre persone.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati una dose di crack, due involucri contenenti poco più di un grammo di cocaina e uno di hashish. Sono state inoltre trovate numerose piccole pipe utilizzate per fumare, un bilancino di precisione e altro materiale destinato al confezionamento e alla preparazione delle sostanze.

Secondo quanto riferito dalla polizia, nell'abitazione erano stati sistemati grandi tavoli con gli strumenti necessari per fumare il crack, circondati da sedie e poltrone.

Le denunce

Gli accertamenti effettuati subito dopo l'operazione hanno permesso anche di identificare un'altra persona che avrebbe riferito agli investigatori di frequentare abitualmente l'appartamento proprio per consumare stupefacenti.

Al termine delle verifiche, il 47enne è stato arrestato per agevolazione all'uso di stupefacenti. La contestazione relativa alla detenzione di droga ai fini di spaccio è stata estesa anche a una donna di 48 anni e a due uomini di 29 e 32 anni, tutti denunciati a piede libero.