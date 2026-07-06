Nella mattinata del 6 luglio 2026, la città di Brindisi è stata teatro di un significativo presidio sindacale organizzato dalla CGIL. L'iniziativa si è svolta davanti alla Prefettura, in concomitanza con la visita del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Lavoratori e rappresentanti sindacali hanno manifestato la loro profonda preoccupazione per la delicata situazione occupazionale e l'urgente crisi industriale che affligge il territorio.

Le richieste della CGIL e l'appello a interventi concreti

Il cuore della protesta della CGIL è risuonato forte e chiaro: «Non servono passerelle, ma azioni efficaci e concrete a sostegno dei lavoratori».

Questo il messaggio perentorio lanciato durante il presidio, che ha voluto sottolineare l'impellente necessità di interventi strutturali per il rilancio del tessuto industriale brindisino. Il sindacato ha messo in luce le gravi difficoltà che attanagliano le principali realtà produttive locali, chiedendo con fermezza un confronto diretto con il ministro Urso, giunto in città per una serie di incontri istituzionali. L'obiettivo era quello di presentare direttamente al rappresentante del governo le istanze e le proposte per superare lo stallo attuale.

La crisi industriale a Brindisi e il significato del presidio

La scelta della Prefettura di Brindisi come luogo del presidio non è stata casuale, ma altamente simbolica.

Ha rappresentato un richiamo diretto all'attenzione delle istituzioni centrali e locali sulla profonda crisi che sta investendo diversi settori industriali dell'intera provincia. La CGIL ha ribadito con forza la propria posizione, esigendo risposte chiare e tempestive non solo dal governo, ma anche da tutte le autorità competenti. Questa mobilitazione si inserisce in un più ampio contesto di agitazione sindacale che sta coinvolgendo altre importanti città pugliesi. L'intento è quello di accendere i riflettori e sensibilizzare l'opinione pubblica, oltre che le istituzioni, sulle cruciali problematiche legate al lavoro e allo sviluppo industriale, elementi fondamentali per il futuro economico e sociale della regione.