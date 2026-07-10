Un drammatico incidente stradale ha funestato la mattinata di venerdì 10 luglio 2026 nel territorio comunale di Mestrino, in provincia di Padova. Un ciclista di 75 anni ha tragicamente perso la vita dopo essere stato travolto da un'autovettura. L'episodio si è verificato lungo una strada locale, in circostanze che sono ancora al vaglio delle autorità. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano si trovava in sella alla sua bicicletta, intento a percorrere la via, quando è stato violentemente investito da un veicolo in transito. L'impatto, di estrema violenza, non ha lasciato scampo al settantacinquenne.

L'intervento dei soccorsi e il tragico decesso

L'allarme è stato lanciato con estrema urgenza subito dopo il sinistro, richiamando sul luogo dell'incidente un'imponente mobilitazione di soccorsi sanitari del Suem 118, affiancati dalle pattuglie delle forze dell'ordine. Nonostante la tempestività dell'intervento e i prolungati, disperati tentativi di rianimazione messi in atto dal personale medico e paramedico, per il ciclista 75enne non c'è stato purtroppo alcun margine di speranza. I sanitari hanno dovuto, con profondo rammarico, constatare il decesso dell'uomo, la cui residenza era situata proprio nella zona dove si è consumata la tragedia. Contestualmente, i Carabinieri hanno immediatamente avviato i primi rilievi e gli accertamenti preliminari, fondamentali per iniziare a delineare la dinamica dell'accaduto e stabilire con precisione le cause che hanno condotto a questo fatale evento.

Le indagini delle autorità e le ripercussioni sulla viabilità

Le forze dell'ordine hanno proceduto con meticolosità nell'esecuzione dei rilievi tecnici sul luogo dell'incidente, un'attività cruciale per raccogliere ogni possibile indizio e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso e consentire ai tecnici di operare senza impedimenti, la strada interessata dal sinistro è stata temporaneamente interdetta al traffico, causando inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione veicolare locale per diverse ore. In ossequio alle normative sulla privacy e in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali, l'identità del ciclista deceduto non è stata ancora resa nota dalle autorità competenti.

L'automobilista alla guida del veicolo coinvolto nel tragico impatto è stato, come da prassi consolidata in questi casi di grave sinistro, convocato e ascoltato dagli inquirenti per fornire la propria versione dei fatti e contribuire così all'inchiesta in corso.