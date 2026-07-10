Un audace furto notturno ha scosso la provincia di Vicenza, dove un laboratorio orafo è stato preso di mira da una banda di malviventi. L'azione, avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 luglio 2026, ha visto i banditi utilizzare ben due trattori per aprirsi un varco nella struttura, causando danni ingenti e asportando una ingente quantità di gioielli.

L'episodio si è consumato in una zona industriale isolata, un contesto che ha facilitato l'operato dei ladri. Dopo aver sfondato la recinzione perimetrale e il muro dell'edificio con i mezzi agricoli, i criminali sono riusciti a penetrare all'interno dei locali.

Una volta dentro, hanno avuto il tempo necessario per prelevare numerosi oggetti preziosi. Sebbene il valore esatto del bottino sia ancora in fase di quantificazione, le prime stime indicano una somma molto rilevante. Oltre al furto, l'irruzione ha provocato danni strutturali significativi, compromettendo parzialmente la stabilità dell'edificio.

Le modalità dell'assalto e le indagini in corso

I responsabili hanno agito con estrema rapidità e determinazione, sfruttando la potenza dei trattori di grandi dimensioni per superare le barriere di sicurezza del laboratorio. Questa tecnica ha permesso loro di accedere rapidamente ai locali e di selezionare con cura i gioielli più preziosi prima di darsi alla fuga.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all'identità dei responsabili e recuperare la refurtiva. Gli investigatori stanno ora analizzando attentamente le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccogliendo le testimonianze utili a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e a individuare eventuali complici.

Il contesto orafo vicentino e la sicurezza

La provincia di Vicenza è riconosciuta a livello nazionale e internazionale come un polo di eccellenza per il settore orafo, ospitando un elevato numero di laboratori specializzati e aziende dedite alla lavorazione dei metalli preziosi. Questa concentrazione di attività rende purtroppo la regione un bersaglio frequente per episodi di furto e rapina, nonostante le misure di sicurezza implementate dagli operatori del settore.

Le autorità locali hanno più volte evidenziato la necessità di rafforzare ulteriormente i sistemi di protezione e di vigilanza, al fine di prevenire il ripetersi di simili azioni criminali che colpiscono duramente l'economia e la sicurezza del territorio.