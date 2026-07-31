Un grave incidente si è verificato nella serata di giovedì 30 luglio 2026 lungo la strada provinciale tra Pieve di Marebbe e Sares, in provincia di Bolzano. Un uomo di circa sessant'anni, residente in Val Pusteria, ha perso il controllo della propria bicicletta in discesa. Dopo aver urtato il guardrail, è precipitato per circa venti metri in una scarpata impervia. La zona, caratterizzata da fitta vegetazione e ceppi d’albero, ha reso le operazioni di soccorso particolarmente complesse.

L’allarme è stato lanciato dallo stesso ciclista intorno alle 19:30.

Nonostante la violenza della caduta, l’uomo è rimasto sempre cosciente, un dettaglio cruciale che gli ha permesso di fornire indicazioni precise ai soccorritori, facilitando l'individuazione del punto esatto. Le operazioni di recupero si sono rivelate ardue a causa della conformazione ripida del pendio e della densa vegetazione.

Sul posto sono prontamente intervenuti sei tecnici del Soccorso Alpino Cnsas di Marebbe e quattro soccorritori della Croce Bianca locale. Dopo essere stato stabilizzato, l'infortunato è stato issato fino alla carreggiata tramite un sistema di recupero a verricello, indispensabile per superare in sicurezza il notevole dislivello e la natura impervia del terreno, garantendo la massima protezione.

L'assistenza medica e il trasporto in ospedale

Un medico d’urgenza, giunto dall’ospedale di Brunico, ha prestato le prime cure all’uomo direttamente sul posto, valutandone le condizioni e stabilizzandolo. Successivamente, la Croce Bianca ha preso in carico il ciclista, trasportandolo presso il nosocomio pusterese per gli accertamenti diagnostici e le cure specialistiche. L’intervento ha richiesto una stretta collaborazione tra le diverse squadre di soccorso, evidenziando l'importanza di un coordinamento efficace in situazioni di emergenza, specialmente in aree con difficoltà di accesso e vegetazione fitta.

Il ruolo del Soccorso Alpino in ambienti impervi

Il Soccorso Alpino Cnsas, attivo su tutto il territorio nazionale, rappresenta una risorsa fondamentale per la sicurezza in montagna e in ambienti impervi.

L'organizzazione è composta da tecnici e volontari altamente specializzati, formati per intervenire in situazioni di emergenza complesse, come incidenti su sentieri, scarpate o aree boschive difficilmente raggiungibili. In circostanze come quella tra Pieve di Marebbe e Sares, la rapidità d’intervento, la profonda conoscenza del territorio e la specifica preparazione delle squadre si rivelano essenziali per garantire soccorso e sicurezza, fornendo assistenza vitale e minimizzando i rischi.