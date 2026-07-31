Un grave incidente si è verificato a Genova il 31 luglio 2026, quando un'esplosione causata da una fuga di gas ha devastato un appartamento in via Piacenza. L'episodio ha coinvolto un uomo di 54 anni, unico occupante dell'abitazione al momento della deflagrazione, rimasto gravemente ferito.

L'inquilino, estratto dall'appartamento dai vigili del fuoco, è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale San Martino di Genova. Ha riportato ustioni estese e traumi. L'intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di contenere le conseguenze, evitando ulteriori pericoli per gli altri residenti.

L'esplosione ha provocato danni significativi all'interno dell'appartamento, ma non ha compromesso le altre unità abitative dello stabile. Sul luogo sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, il personale sanitario e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per accertare le cause precise della fuga di gas.

L'intervento dei soccorsi

I vigili del fuoco hanno operato rapidamente per mettere in sicurezza l'area e verificare l'integrità strutturale. Non è stata necessaria l'evacuazione degli altri residenti, poiché l'esplosione è rimasta circoscritta all'appartamento del ferito. Il personale sanitario ha fornito le prime cure sul posto, stabilizzando le condizioni dell'uomo prima del trasferimento in ospedale.

Rischi delle fughe di gas

Le fughe di gas rappresentano una seria minaccia alla sicurezza domestica, potendo innescare incidenti con conseguenze drammatiche. Tali eventi comportano un elevato rischio per persone e stabilità delle strutture. La cronaca recente ha registrato episodi gravi, come quello avvenuto a Messina, dove una fuga di gas ha causato un'esplosione con esiti mortali e l'evacuazione di intere palazzine.

Le autorità raccomandano di prestare attenzione a qualsiasi odore sospetto di gas e di segnalare tempestivamente ogni anomalia agli enti preposti. Questa precauzione è fondamentale per prevenire incidenti e garantire la sicurezza degli abitanti.