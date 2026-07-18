Il presidente della Regione Piemonte e vicesegretario di Forza Italia, Alberto Cirio, ha espresso la sua posizione sul controverso caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. A margine di un convegno tenutosi ad Asti, Cirio ha dichiarato in modo netto che "Mario Roggero non è un eroe, ma un uomo che ha sbagliato", una frase che riassume la complessità della vicenda che ha diviso l'opinione pubblica.

La vicenda che vede protagonista Mario Roggero ha generato un ampio e acceso dibattito pubblico.

Il gioielliere, durante una rapina, ha reagito sparando, causando la morte di due aggressori e il ferimento di un terzo. La magistratura ha accertato la sua colpevolezza, e la sentenza di condanna è ormai divenuta definitiva. Nonostante ciò, Alberto Cirio ha voluto precisare la sua visione, affermando che "non si può sparare per strada", ma al contempo ha aperto alla possibilità della grazia, definendola "un perdono che si concede a chi ha commesso un errore, non agli innocenti". Il presidente piemontese ha inoltre descritto Roggero come "un lavoratore esemplare, che si è trovato in una situazione limite, con una pistola puntata contro la figlia", evidenziando il contesto drammatico in cui si è svolta la tragedia.

La posizione di Cirio tra giustizia e clemenza

Nel corso del suo intervento, Alberto Cirio ha marcato una chiara distinzione tra il percorso della giustizia penale e la potenziale concessione di un atto di clemenza. Ha ribadito con forza il ruolo della magistratura, che "ha stabilito la colpevolezza e non si può sparare per strada". Tuttavia, ha sottolineato come la grazia rappresenti un meccanismo differente, un atto di perdono destinato a chi, pur avendo commesso un errore, non è un innocente. Questa riflessione introduce un elemento di valutazione ulteriore rispetto alla mera applicazione della legge. Cirio ha anche espresso piena fiducia nelle istituzioni, dichiarando: "Sono certo che Mattarella saprà comportarsi come un buon padre", un'affermazione che suggerisce l'auspicio di una valutazione attenta e compassionevole da parte del Presidente della Repubblica.

Il caso del gioielliere di Grinzane Cavour: una condanna definitiva

Il cuore della questione ruota attorno alla figura di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour la cui condanna definitiva per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo ha scosso l'opinione pubblica. Il caso ha avuto una vasta risonanza mediatica, alimentando profonde riflessioni sul concetto di legittima difesa e sui suoi confini, oltre che sulle procedure per l'applicazione della grazia. Le dichiarazioni di Cirio confermano che Roggero si è trovato in una condizione di estremo pericolo, con la vita della figlia minacciata da una pistola. Nonostante la gravità della minaccia, la reazione del gioielliere è stata giudicata dalla magistratura come un eccesso rispetto alla legittima difesa, portando alla condanna definitiva che oggi è al centro del dibattito politico e sociale.