A pochi giorni dal venticinquesimo anniversario della tragica scomparsa di Carlo Giuliani, avvenuta in piazza Alimonda il 20 luglio 2001 durante il G8 di Genova, sua sorella Elena Giuliani ha preso la parola all'assemblea dei No Kings. Nel suo commosso intervento, Elena Giuliani ha espresso la profonda difficoltà di descrivere cosa significhi vivere un quarto di secolo senza il fratello, invitando i presenti a riflettere sul significato di «passare 25 anni morto ammazzato in piazza». Ha paragonato questa dolorosa assenza a tutte le ingiustizie del mondo per le quali, a suo dire, è ancora imperativo combattere e lottare.

Durante l'incontro, Elena Giuliani ha lanciato un appello ai partecipanti, esortandoli a unire le proprie battaglie per edificare un'uguaglianza sociale. Ha denunciato un mondo in costante peggioramento, citando come esempi drammatici le guerre, il genocidio in Palestina, le devastazioni territoriali e l'imminente collasso climatico. Ha inoltre sottolineato l'importanza cruciale di mantenere viva la memoria di quanto accaduto venticinque anni fa, un evento che, a suo parere, «ha chiuso la bocca al movimento e non ha permesso di parlare e di affrontare i temi che sono oggi ancora drammaticamente presenti».

La memoria come motore di cambiamento e l'appello all'unità

Elena Giuliani ha ribadito che la sua presenza annuale, come quella di molti altri, in occasione dell'anniversario, risponde alla «necessità di ricordare sia quello che è successo 25 anni fa che ha chiuso la bocca al movimento e non ha permesso di parlare e di affrontare i temi che sono oggi ancora drammaticamente presenti».

Ha enfatizzato l'urgenza di «riuscire a raggiungere quel mondo migliore che si voleva costruire allora, perché altrimenti non avremo più un mondo».

Nonostante il dolore e le sfide, Elena Giuliani ha affermato con convinzione che questi venticinque anni «non sono passati invano». Ha evidenziato la nascita e la crescita di «tanti piccoli movimenti», sottolineando che «siamo tante e tanti e questa è la nostra forza. Dobbiamo metterci insieme perché siamo più forti». Questo messaggio di speranza e resilienza invita all'aggregazione e alla solidarietà per affrontare le sfide contemporanee.

Piazza Alimonda: simbolo di memoria e lotta

La Piazza Alimonda, dove Carlo Giuliani perse la vita il 20 luglio 2001 durante le intense manifestazioni contro il G8 di Genova, è diventata nel corso degli anni un luogo emblematico.

È un simbolo potente per numerosi individui e movimenti che si identificano nelle istanze di giustizia sociale e nella necessità di preservare la memoria degli eventi drammatici di quei giorni. Ogni anno, la piazza continua a ospitare iniziative e incontri dedicati al ricordo, alla riflessione sui diritti, alla partecipazione civica e alla memoria collettiva, mantenendo viva l'attenzione su un capitolo cruciale della storia recente.

Il G8 di Genova del 2001 rappresenta uno degli eventi più significativi e controversi nella storia contemporanea italiana. Le sue ripercussioni hanno profondamente influenzato il dibattito pubblico, sia a livello nazionale che internazionale, sia per l'ampiezza delle proteste che per le conseguenze giudiziarie e sociali che ne sono derivate, lasciando un segno indelebile nella coscienza collettiva.