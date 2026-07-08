Un momento di grande commozione ha avuto luogo nell’unità di pneumologia dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli Piceno, dove Maurizio Monaco, degente, e Sabrina Casati hanno celebrato il loro matrimonio con rito civile. L'evento, un segno di speranza e amore, è stato reso possibile in un contesto ospedaliero, evidenziando la sensibilità della struttura verso le esigenze dei pazienti.

Il rito è stato officiato da Tiziana Giordani, ufficiale di stato civile. Erano presenti figure istituzionali e sanitarie di rilievo: Vincenzo Pecoraro, direttore generale del Comune di Ascoli; Vittorio D’Emilio, direttore della pneumologia dell’Ast di Ascoli; e Alessia Zucca Giucca, dirigente medico del reparto.

La loro partecipazione ha conferito solennità all'occasione.

Le felicitazioni ai neo sposi sono giunte dal primario D’Emilio e dall’équipe della pneumologia, che ha dimostrato grande professionalità e umanità. Antonello Maraldo, direttore generale dell’Ast di Ascoli, ha espresso la sua soddisfazione: “Siamo felici di aver reso possibile il desiderio di due persone di unirsi in matrimonio nel nostro ospedale. Ringrazio tutto il personale sanitario che con sensibilità ha collaborato affinché questo desiderio potesse diventare realtà nel pieno rispetto delle procedure e dell’assistenza clinica.” Questa dichiarazione sottolinea l'impegno della struttura nel conciliare le esigenze personali con quelle cliniche.

L'Ospedale 'Mazzoni': struttura, servizi e sinergia

L’ospedale ‘C.G. Mazzoni’ di Ascoli Piceno, situato in Via Degli Iris Monticelli, è un pilastro sanitario per la comunità. Il reparto di pneumologia, che ha ospitato la cerimonia, è un'unità con 22 posti letto in degenza ordinaria. Annualmente, vi si effettuano 934 interventi chirurgici e si registrano 863 pazienti dimessi, con una degenza media di 9,35 giorni, a dimostrazione dell'intensa attività clinica.

La struttura offre una vasta gamma di servizi e reparti specializzati, essenziali per la salute pubblica, tra cui cardiologia, chirurgia generale, medicina generale, ortopedia e traumatologia, ostetricia e ginecologia, neurologia, pediatria e terapia intensiva.

Il matrimonio in ospedale è stato possibile grazie a una stretta collaborazione tra le diverse entità. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle procedure cliniche e amministrative, grazie alla sinergia tra il personale sanitario e amministrativo dell’ospedale e gli uffici del Comune di Ascoli Piceno. Questa cooperazione ha permesso di concretizzare un desiderio personale, garantendo massima attenzione al benessere dei pazienti e al rispetto delle normative.