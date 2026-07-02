Pescara si posiziona al secondo posto in Italia per presenza di tracce di cocaina nell’aria. Questo dato emerge dal monitoraggio nazionale sulle polveri urbane, che colloca il capoluogo adriatico subito dietro Roma e prima di Firenze nella classifica delle città italiane analizzate per la diffusione di sostanze stupefacenti attraverso le particelle atmosferiche. Il monitoraggio, condotto nel 2025 su diverse aree urbane, si è basato sull’analisi delle polveri sospese per individuare residui di cocaina e altre droghe.

Sebbene il dato non rappresenti un rischio diretto per la salute, esso viene considerato un indicatore significativo per comprendere l’andamento e la distribuzione dei consumi di droga nelle città italiane.

Il report evidenzia come Pescara abbia registrato livelli di cocaina nell’aria superiori a molte altre città, confermando la sua posizione immediatamente successiva alla capitale. Firenze segue Pescara in questa particolare graduatoria, mentre anche L’Aquila ha mostrato un aumento nell’abuso di sostanze stupefacenti.

Dettagli del monitoraggio e città coinvolte

L’analisi delle polveri atmosferiche è stata effettuata nell’ambito di un’indagine parlamentare che ha interessato numerosi centri urbani italiani. La metodologia prevede il campionamento e l’esame delle particelle sospese nell’aria per identificare la presenza di residui di cocaina e altre sostanze. La rilevazione di cocaina nell’aria di Pescara è risultata particolarmente elevata, confermando una tendenza già osservata negli anni precedenti e segnalando una crescita del fenomeno anche in altre città abruzzesi come L’Aquila.

Il report parlamentare sottolinea che la presenza di queste tracce non implica un rischio sanitario immediato per la popolazione, ma rappresenta un utile strumento di monitoraggio per le istituzioni e le forze dell’ordine. L’analisi consente infatti di ottenere una mappatura aggiornata dei consumi di droga nelle diverse aree urbane, fornendo elementi utili per la pianificazione di interventi di prevenzione e contrasto.

Contesto e finalità dell’indagine parlamentare

L’indagine parlamentare sulla diffusione delle sostanze stupefacenti attraverso l’analisi delle polveri urbane si inserisce nelle attività di monitoraggio promosse dal Parlamento italiano. L’obiettivo principale è raccogliere dati oggettivi sull’andamento del consumo di droga nelle città, al fine di supportare le strategie di prevenzione e le politiche di sicurezza pubblica.

Le attività di raccolta e analisi dei dati vengono svolte in collaborazione con enti di ricerca specializzati e laboratori certificati. I risultati vengono poi utilizzati per aggiornare le strategie di contrasto al fenomeno e per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione.