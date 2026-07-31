Il Consiglio comunale di un comune del Vibonese ha compiuto un passo di grande rilevanza civica, approvando all'unanimità una misura innovativa che introduce l’esenzione totale dai tributi locali per le vittime di mafia. Questa decisione, tangibile gesto di solidarietà e sostegno concreto, è stata deliberata durante una significativa seduta consiliare. L'incontro ha visto una partecipazione attiva di amministratori locali, rappresentanti delle forze dell’ordine e numerosi cittadini, tutti uniti nell'obiettivo di rafforzare il tessuto sociale. L’iniziativa si rivolge specificamente a coloro che hanno subito danni diretti o indiretti, intimidazioni o altre conseguenze riconducibili a fenomeni mafiosi, garantendo un sollievo economico fondamentale attraverso l’azzeramento completo delle imposte comunali.

Un segnale forte di vicinanza istituzionale a chi è stato duramente colpito dalla criminalità organizzata, riaffermando la presenza dello Stato sul territorio.

Dettagli e impatto della misura

L’esenzione fiscale approvata abbraccia una vasta gamma di tributi comunali essenziali, tra cui l’Imu (Imposta Municipale Unica), la Tari (Tassa sui Rifiuti) e altri oneri locali che gravano su famiglie e attività. La disposizione si applica in maniera specifica alle vittime di reati mafiosi che hanno la loro residenza stabile all'interno del territorio comunale. La delibera è stata accolta con unanime favore dai presenti, i quali hanno sottolineato l’importanza cruciale di fornire un aiuto tangibile e immediato.

Questo supporto è destinato a chi si trova a dover affrontare le pesanti conseguenze delle azioni della criminalità organizzata. Il provvedimento rappresenta una chiara e ferma risposta istituzionale a un fenomeno che ha storicamente e profondamente colpito il tessuto sociale ed economico della zona, mirando a facilitare un percorso di ripresa e resilienza per le comunità afflitte.

Obiettivi e contesto di legalità

L’adozione di questa significativa esenzione si inserisce armoniosamente in un quadro più ampio di misure di sostegno alle vittime di mafia, già attive a livello nazionale e locale. L’obiettivo primario è duplice: alleggerire il carico fiscale su chi ha subito danni diretti o indiretti a causa della criminalità organizzata, offrendo un respiro economico vitale; e favorire attivamente la ripresa sociale ed economica delle famiglie colpite, promuovendo la loro piena reintegrazione e stabilità.

L’iniziativa mira inoltre a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali, dimostrando un impegno concreto e proattivo nella lotta alla criminalità e nella tutela dei diritti. Parallelamente, intende promuovere e consolidare una cultura della legalità diffusa e radicata in tutto il territorio vibonese, contrastando l'influenza mafiosa e valorizzando i principi di giustizia e convivenza civile.