Una forte scossa di terremoto ha interessato Napoli e i suoi dintorni nel pomeriggio del 31 luglio 2026, generando un'ondata di apprensione tra i residenti. L'evento sismico, la cui magnitudo provvisoria è stata stimata tra 3.7 e 4.2, è stato distintamente avvertito in numerosi quartieri della città, da Pizzofalcone a Fuorigrotta, dove sono state registrate anche interruzioni di corrente elettrica.

La percezione del sisma è stata tale da spingere molti cittadini a riversarsi in strada per precauzione, cercando sicurezza all'aperto. Nonostante il diffuso spavento, al momento non sono stati segnalati danni gravi a persone o edifici, ma la reazione immediata della popolazione testimonia l'intensità del fenomeno.

Dettagli sull'evento sismico a Napoli

Le prime rilevazioni sismiche indicano che l'epicentro della scossa è stato localizzato nel territorio della provincia di Napoli, specificamente nell'area di Bacoli. I dati preliminari suggeriscono una magnitudo stimata intorno a 4.0, con coordinate approssimative di 40.81 di latitudine e 14.07 di longitudine. L'onda sismica si è propagata ampiamente, rendendo il terremoto percepibile fino a circa 60 chilometri di distanza dall'epicentro.

L'orario esatto della scossa è stato registrato intorno alle 17:46 UTC. Le autorità locali e i servizi di emergenza hanno immediatamente attivato le procedure di monitoraggio per valutare la situazione sul campo, raccogliere informazioni dettagliate e garantire la massima sicurezza alla popolazione colpita dall'evento.

Impatto e reazioni immediate nei quartieri

Le segnalazioni di interruzioni di corrente si sono concentrate in diverse zone urbane, in particolare nei quartieri di Pizzofalcone e Fuorigrotta, evidenziando l'impatto diretto della scossa sulle infrastrutture locali. La risposta dei residenti è stata rapida e decisa: molte persone hanno scelto di allontanarsi temporaneamente dalle proprie abitazioni, preferendo attendere all'esterno ulteriori aggiornamenti e rassicurazioni.

Il fenomeno sismico è stato avvertito con chiarezza in un'ampia porzione della città, confermando la sua notevole intensità e la vasta area di propagazione. Le squadre di soccorso e le istituzioni preposte continuano a monitorare attentamente l'evolversi della situazione, raccogliendo dati e verificando l'assenza di danni strutturali significativi, per fornire un quadro completo e aggiornato alla cittadinanza.