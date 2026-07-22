Confesercenti ha avanzato una proposta strategica per la città di Torino: l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto preventivo. Questo nuovo organismo mira a riunire figure chiave della Prefettura, della Questura, del Comune, insieme alle associazioni di categoria e alle associazioni di via. L'iniziativa, presentata il 22 luglio 2026 presso la Prefettura di Torino, risponde all'esigenza di affrontare in modo proattivo le sfide e le opportunità generate sia dai grandi eventi che dalle iniziative di minore portata.

L'obiettivo principale del tavolo è duplice: da un lato, garantire un metodo efficace per bilanciare le legittime esigenze delle attività commerciali e della sicurezza pubblica; dall'altro, favorire la promozione della città senza compromettere l'ordine e la vivibilità.

La proposta sottolinea l'importanza di un approccio coordinato per la gestione degli eventi urbani, riconoscendo la complessità delle interazioni tra sviluppo economico, ordine pubblico e qualità della vita cittadina.

Un dialogo strutturato per la gestione degli eventi

Il tavolo tecnico suggerito da Confesercenti è concepito per creare un confronto strutturato e continuo tra le principali istituzioni cittadine e le rappresentanze del mondo produttivo. L'intento è quello di anticipare e mitigare le criticità che possono emergere durante l'organizzazione di eventi di qualsiasi dimensione, sviluppando soluzioni condivise che tutelino sia la collettività sia gli interessi delle imprese locali. Questa visione collaborativa è fondamentale in un contesto urbano dinamico, dove la gestione efficace degli eventi richiede un coordinamento sempre più stringente tra enti pubblici e privati.

Attraverso questo strumento, si intende promuovere una cultura della prevenzione, permettendo di identificare per tempo potenziali problemi legati alla viabilità, all'afflusso di pubblico, alla gestione dei rifiuti e, naturalmente, agli aspetti di sicurezza. La partecipazione congiunta di tutti gli attori coinvolti assicurerà una maggiore efficacia nelle decisioni e una più rapida implementazione delle misure necessarie.

La sicurezza come priorità: il contesto piemontese

La proposta di Confesercenti per Torino si inserisce in un quadro più ampio di iniziative regionali volte a rafforzare la sicurezza. In Piemonte, infatti, le associazioni di categoria, tra cui Confesercenti stessa, sono già parte attiva in protocolli d'intesa siglati con le Prefetture.

Questi accordi sono specificamente pensati per incrementare il livello di sicurezza nelle attività economiche e nei luoghi di pubblico intrattenimento, settori spesso esposti a rischi.

I protocolli prevedono l'adozione di diverse misure preventive e di contrasto. Tra queste, spiccano l'installazione di impianti di videosorveglianza avanzati, la formazione specialistica del personale addetto alla sicurezza e l'impegno alla tempestiva segnalazione di qualsiasi situazione di illegalità o pericolo alle Forze dell'Ordine. Tali iniziative sono finalizzate a favorire una robusta prevenzione delle illegalità e a promuovere un ambiente quanto più sicuro possibile per i cittadini e gli operatori economici, in piena conformità con le direttive emanate dal Ministero dell'Interno.

Il coinvolgimento sinergico di tutti gli attori istituzionali e associativi nel tavolo tecnico proposto per Torino rappresenta, dunque, un ulteriore e significativo passo avanti in una strategia complessiva di cooperazione per la sicurezza e la legalità nelle città piemontesi. L'attenzione è focalizzata in modo particolare sugli eventi che possono avere un impatto rilevante sulla vita economica e sociale dei territori, assicurando che lo sviluppo urbano e la tutela dell'ordine pubblico procedano in armonia.