Controlli straordinari e mirati contro l’immigrazione clandestina e il traffico di migranti hanno interessato il confine italo-sloveno di Gorizia lo scorso 28 luglio 2026. Nel corso dell’operazione, la polizia ha identificato complessivamente 625 persone e sottoposto a verifica 250 veicoli. L’attività ha permesso di rintracciare 14 stranieri in condizione di irregolarità, otto dei quali hanno formalmente richiesto protezione internazionale, mentre sei sono risultati essere minori stranieri non accompagnati.

L’intervento si è concentrato in particolare presso gli ex valichi di Casa Rossa e Sant’Andrea, estendendosi anche a valichi minori come via San Gabriele e Salcano.

Le operazioni sono state condotte da un’ampia squadra di operatori, inclusi membri della Questura, del Settore di polizia di frontiera, dei reparti prevenzione crimine provenienti da Padova, Bologna, Reggio Emilia e Firenze, oltre a personale della polizia stradale e ferroviaria. Questa complessa operazione è il frutto di una stretta collaborazione con la polizia slovena, caratterizzata da un proficuo scambio informativo e dall’esecuzione di servizi congiunti. L’obiettivo primario è stato quello di colpire le organizzazioni criminali attive lungo la rotta balcanica e di rafforzare in maniera significativa la sicurezza delle frontiere esterne dell’Unione Europea.

Dinamiche migratorie e cooperazione transfrontaliera

La presenza di minori non accompagnati tra gli stranieri rintracciati evidenzia la crescente complessità delle dinamiche migratorie che interessano la rotta balcanica. Per far fronte a questa realtà, le forze dell’ordine italiane e slovene hanno intensificato la loro cooperazione, basata sulla condivisione di informazioni cruciali e sulla pianificazione strategica di servizi congiunti. Tale sinergia è volta a contrastare efficacemente le reti criminali che gestiscono il traffico di esseri umani, con l’obiettivo dichiarato di potenziare il controllo delle frontiere e di garantire una maggiore sicurezza nell’intera area di confine.

Questa collaborazione tra le autorità dei due Paesi si inserisce in un contesto più ampio di iniziative europee dedicate al contrasto dell’immigrazione irregolare e al traffico di migranti, coinvolgendo attivamente diversi organismi e corpi di polizia specializzati a livello internazionale.

Episodi recenti di traffico di migranti nell’area

La zona di Gorizia e i suoi principali valichi verso la Slovenia rappresentano un punto nevralgico, frequentemente interessato da episodi di ingresso irregolare di migranti. Un caso significativo risale al 4 luglio 2026, quando i Carabinieri della Stazione di Cormons hanno arrestato un cittadino ucraino. L’uomo era stato fermato durante un controllo notturno mentre trasportava tre cittadini pakistani sprovvisti di documenti validi per l’ingresso e il soggiorno nel territorio italiano. Le indagini successive hanno permesso di ricostruire il lungo viaggio dei migranti, iniziato mesi prima dagli Emirati Arabi Uniti, con ingenti somme di denaro sborsate, e proseguito lungo la rotta balcanica attraverso Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia.

L’autista è stato trasferito nel carcere di Gorizia, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, con l’accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, mentre i tre cittadini pakistani sono stati denunciati per ingresso irregolare nel territorio nazionale.

Questi episodi recenti confermano il ruolo strategico e delicato della zona di confine tra Italia e Slovenia all’interno dei flussi migratori provenienti dai Balcani, sottolineando l’imperativa necessità di interventi coordinati e costanti tra le forze di polizia dei diversi Paesi coinvolti per una gestione efficace del fenomeno.