Un atto di straordinario coraggio è stato compiuto da Giuseppe Di Leonardo, un quattordicenne di Santa Ninfa, in provincia di Trapani. Il giovane ha sfidato un vasto incendio che ha minacciato l’azienda zootecnica di famiglia, riuscendo a mettere in salvo cinque vitellini a cui è particolarmente legato.

L’episodio si è verificato mentre le fiamme, originatesi da sterpaglie a circa un chilometro di distanza, si propagavano rapidamente, raggiungendo le stalle e incenerendo le balle di fieno presenti nell’area dell’azienda. In questo scenario di pericolo, Giuseppe, che quotidianamente si prende cura degli animali insieme al padre, non ha esitato.

Con una determinazione ammirevole, il ragazzo ha attraversato una densa coltre di fumo, raggiungendo il box dove i cinque vitellini erano rimasti intrappolati. La sua azione tempestiva ha permesso di aprire il recinto, liberando gli animali e scongiurando il rischio che morissero soffocati o venissero avvolti dalle fiamme. Un gesto eroico che ha salvato le giovani vite.

L’incendio ha richiesto un intervento prolungato dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per diverse ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area. Oltre ai vitellini, l’azienda ospitava altri animali che sono stati messi in salvo, tra cui cinque mucche e due cavalli che si trovavano al pascolo, anch’essi minacciati dall’avanzare del rogo.

Il salvataggio dei vitellini e l'intervento della famiglia

L’azione di Giuseppe si è svolta in contrada Piana e Issiotti, dove è situata l’azienda zootecnica gestita dalla sua famiglia. Mentre le fiamme si avvicinavano pericolosamente, l’intera famiglia si è mobilitata per proteggere il bestiame. Il gesto del quattordicenne si è distinto per la sua audacia e per il legame speciale che lo unisce ai vitellini, che ha visto nascere e crescere fin dai primi giorni di vita.

Il ruolo dei vigili del fuoco è stato cruciale per contenere e spegnere l’incendio, evitando che la situazione degenerasse e causando danni ancora più gravi alla struttura aziendale e agli animali. Grazie alla loro professionalità e al coraggio di Giuseppe, l’emergenza è stata gestita, sebbene con grande apprensione.

L'importanza dell'azienda zootecnica nel Trapanese

L’azienda zootecnica di Santa Ninfa, situata nella provincia di Trapani, rappresenta una realtà agricola e produttiva di rilievo per il territorio. Le sue attività principali includono l’allevamento di bovini e altri animali da pascolo, con una particolare attenzione dedicata alla cura e alla crescita dei vitellini. Questa struttura a conduzione familiare svolge un ruolo significativo nel tessuto economico locale, contribuendo alla produzione di latte e carne e offrendo opportunità di occupazione nella comunità.