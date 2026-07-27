La Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. (Simico) ha ufficialmente avviato la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione della Piazza Ex Mercato nel Comune di Cortina d'Ampezzo. Questo intervento strategico si inserisce nel più ampio contesto delle opere connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, mirando a trasformare un'area chiave della località ampezzana.

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio interrato moderno, di una nuova piazza pedonale completamente rinnovata e di un edificio multifunzionale destinato ad accogliere diverse attività commerciali.

L'obiettivo primario è restituire alla collettività uno spazio urbano non solo rinnovato e accessibile, ma anche pienamente integrato nel contesto cittadino, migliorandone la fruibilità e l'estetica complessiva.

L'importo complessivo posto a base di gara ammonta a 6.695.198,03 euro. Le imprese interessate avranno tempo per presentare le proprie offerte fino alle ore 12 del 10 settembre 2026. La durata stimata per l'esecuzione dei lavori è di 750 giorni, un lasso di tempo che permetterà di completare l'opera in vista degli appuntamenti sportivi e oltre.

Un passo avanti per la legacy di Cortina 2026

Fabio Saldini, amministratore delegato di Simico, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa: "La pubblicazione di questa gara rappresenta un ulteriore passo avanti nel programma degli interventi affidati a Simico e conferma l'impegno della Società nel realizzare opere che producono benefici concreti e duraturi per i territori".

Saldini ha evidenziato come la riqualificazione dell'area ex mercato costituisca la vera legacy delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi.

L'intervento, infatti, è destinato a "cambiare il volto di Cortina, restituendo alla città un nuovo spazio pubblico, servizi moderni e un'infrastruttura capace di generare valore ben oltre l'appuntamento dei Giochi". Questa visione a lungo termine è fondamentale per garantire che gli investimenti legati all'evento sportivo si traducano in un miglioramento strutturale e funzionale per la comunità locale.

Obiettivi e impatto sul territorio

L'opera si inserisce nel più ampio programma delle 98 opere connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Il progetto è stato concepito per contribuire significativamente al rafforzamento della qualità urbana e della dotazione infrastrutturale del territorio ampezzano. La prospettiva è quella di uno sviluppo sostenibile di lungo periodo, che vada oltre la mera esigenza logistica dei Giochi.

La nuova piazza e l'edificio multifunzionale sono pensati per migliorare i servizi offerti sia ai residenti che ai numerosi visitatori, favorendo una maggiore fruibilità degli spazi pubblici e promuovendo un'economia locale più dinamica e integrata. Simico, in qualità di soggetto attuatore, continua a gestire numerosi cantieri e progetti strategici, con la missione di lasciare una legacy infrastrutturale e sociale duratura per le aree coinvolte.