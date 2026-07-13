Cosenza attiva le fontane cittadine per fronteggiare l'imminente e intensa ondata di calore. L'iniziativa, annunciata dal sindaco Franz Caruso il 13 luglio 2026, mira a offrire refrigerio a residenti e turisti. Il primo cittadino ha invitato anziani e soggetti fragili a non uscire nelle ore di punta, sottolineando l'importanza della prevenzione per la salute.

Qualora la situazione peggiorasse, il piano di emergenza comunale prevede il posizionamento di autobotti in punti strategici per garantire approvvigionamento idrico e supporto alla popolazione.

Il sindaco Caruso ha precisato che si tratta di una misura ipotizzabile, ma non ancora formalizzata. Prevista anche la promozione di un tavolo tecnico urgente con il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale e dell'Azienda ospedaliera 'Annunziata', Vitaliano De Salazar. L'obiettivo è pianificare e allestire presidi e punti sanitari mobili nelle zone chiave di Cosenza, per alleggerire la pressione sui pronto soccorso e offrire assistenza medica tempestiva ai cittadini in difficoltà.

Manutenzione e Valore delle Fontane Urbane

Le fontane pubbliche di Cosenza, come quelle di Piazza Loreto, sono state recentemente oggetto di manutenzione e ripristino. Un sopralluogo del sindaco Franz Caruso in Piazza Loreto ha evidenziato che la riattivazione segna il primo passo di un programma più ampio che coinvolgerà anche Piazza Europa e via Arabia.

Caruso ha sottolineato che le fontane non sono "semplici elementi ornamentali", ma strumenti capaci di "creare bellezza, valorizzare gli spazi urbani e rendere più gradevoli e accoglienti i luoghi vissuti dai cittadini".

Caruso ha però evidenziato il problema di incuria e vandalismo che compromettono il funzionamento degli impianti, richiedendo nuovi interventi a breve distanza dal ripristino. Da qui l'appello alla comunità: "Le fontane, come ogni bene pubblico, appartengono all'intera comunità e vanno rispettate e tutelate. Solo con la collaborazione di tutti possiamo preservare la bellezza della città e garantirne la fruibilità nel tempo."

Coordinamento Sanitario per l'Emergenza Caldo

Per picchi emergenziali da calore, previsto un coordinamento immediato con il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale e dell'Azienda ospedaliera 'Annunziata'.

La finalità: pianificare e allestire presidi e punti sanitari mobili nelle zone chiave della città, per offrire assistenza medica tempestiva ai cittadini in difficoltà e alleggerire la pressione sui pronto soccorso.