Il Cremlino ha fermamente respinto tutte le accuse rivolte alla Russia in merito a presunti attacchi informatici. In una dichiarazione ufficiale diffusa in data 14 luglio 2026, il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha categoricamente definito "infondate" e prive di qualsiasi fondamento le affermazioni che tentano di attribuire a Mosca la responsabilità di attività di cyberattacco condotte contro infrastrutture o sistemi di altri Paesi. Questa presa di posizione sottolinea la volontà di Mosca di chiarire la propria posizione in un contesto internazionale sempre più sensibile alle questioni di sicurezza digitale.

La ferma smentita di Mosca sui cyberattacchi

Nel dettaglio delle sue affermazioni, Dmitry Peskov ha esplicitamente dichiarato che la Russia non possiede alcun legame con le azioni informatiche oggetto di contestazione a livello internazionale. Il portavoce ha insistito con forza sul fatto che tali gravi accuse "non sono supportate da alcuna prova concreta" o da elementi verificabili, ribadendo con decisione la posizione ufficiale del governo russo. Quest'ultima nega in modo categorico qualsiasi forma di coinvolgimento in operazioni di hacking o in altre attività malevole dirette contro infrastrutture critiche o sistemi informatici di nazioni straniere, evidenziando la coerenza della linea difensiva adottata da Mosca.

Il contesto delle accuse e l'appello alla trasparenza

Le recenti e perentorie dichiarazioni del Cremlino si collocano in un quadro più ampio, rispondendo direttamente a una serie di accuse internazionali che, nel corso del tempo, hanno ripetutamente coinvolto la Russia in presunti episodi di attacchi informatici e violazioni della sicurezza digitale. Il governo russo, per mezzo del suo autorevole portavoce, ha costantemente ribadito la propria totale estraneità a tali fatti, sostenendo con fermezza che le affermazioni avanzate sono prive di qualsiasi fondamento e non trovano alcun riscontro in elementi oggettivi o dati verificabili. Questa posizione è stata mantenuta con coerenza di fronte alle crescenti tensioni geopolitiche legate al cyberspazio.

In un'ulteriore mossa per promuovere la chiarezza, il Cremlino ha formalmente invitato tutte le parti interessate e coloro che avanzano tali accuse a presentare prove concrete, inequivocabili e verificabili a sostegno delle loro affermazioni. Questa richiesta non è solo una difesa, ma anche un richiamo alla necessità di adottare un approccio rigoroso e basato su fatti incontrovertibili nelle relazioni internazionali, specialmente quando si tratta di questioni delicate come la sicurezza informatica e la stabilità globale. L'obiettivo è quello di superare la mera retorica per giungere a un dialogo costruttivo fondato su evidenze tangibili.