La Giunta Regionale del Veneto ha approvato una significativa modifica al calendario scolastico 2026/2027, stabilendo l'anticipo della chiusura delle scuole a martedì 8 giugno 2027. Questa decisione si rende necessaria per armonizzare la programmazione regionale con le nuove direttive nazionali, in quanto il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fissato l'inizio degli esami di maturità per il 16 giugno 2027 su tutto il territorio italiano.

La precedente versione del calendario regionale prevedeva la conclusione delle lezioni per sabato 12 giugno 2027.

Un esiguo intervallo di tempo di soli quattro giorni tra la fine delle attività didattiche e l'avvio della prima prova d'esame avrebbe creato notevoli difficoltà alle istituzioni scolastiche. Sarebbe stato infatti complicato completare le operazioni di scrutinio e comunicare tempestivamente alle famiglie gli esiti di ammissione o non ammissione degli studenti agli esami di Stato. L'anticipo della fine delle lezioni garantisce così il regolare svolgimento di tutte le procedure amministrative e didattiche necessarie.

Mantenimento dell'offerta formativa

Per compensare l’anticipo della chiusura e assicurare il mantenimento dell'offerta formativa, la Regione ha eliminato alcuni giorni di sospensione delle lezioni.

Questi giorni erano originariamente previsti in concomitanza con le festività di Ognissanti e della Festa della Repubblica. Attraverso questa riorganizzazione, la Giunta Regionale assicura il pieno rispetto dei parametri di legge, garantendo un totale di 207 giorni di lezione per le scuole primarie e secondarie del Veneto.

Contesto normativo e attuazione regionale

Il quadro normativo di riferimento è l'Ordinanza ministeriale n. 106 del 10 giugno 2026, pubblicata il 22 giugno 2026 sul portale ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tale ordinanza stabilisce l'inizio dell'esame di maturità per l'anno scolastico 2026/2027 il 16 giugno 2027 in tutta Italia. Per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche e amministrative, la Regione Veneto ha quindi deciso di anticipare la fine delle lezioni a martedì 8 giugno 2027 per tutte le scuole del primo e secondo ciclo di istruzione.

La modifica del calendario scolastico è stata formalizzata tramite una deliberazione della Giunta Regionale, con l'ultimo aggiornamento datato 13 luglio 2026. Gli studenti e le famiglie possono consultare il dettaglio delle nuove date attraverso i canali ufficiali della Regione Veneto.