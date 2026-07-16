Un crollo parziale ha interessato il tribunale di Bolzano il 16 luglio 2026, generando allarme e apprensione. L'episodio, che ha visto il cedimento di una parte della struttura, ha richiesto il pronto intervento dei vigili del fuoco. Grande preoccupazione ha caratterizzato i momenti successivi, anche per il timore iniziale di un attentato, ipotesi poi esclusa dalle verifiche.

L'intervento dei soccorritori e l'ipotesi iniziale

All'arrivo sul posto, la situazione ha suggerito scenari drammatici ai vigili del fuoco. I soccorritori hanno infatti dichiarato: "Abbiamo pensato a un attentato", sottolineando la gravità del contesto.

Nonostante il crollo abbia interessato una porzione significativa dell'edificio giudiziario, è stato confermato che non si sono registrati feriti tra personale e cittadini presenti al momento dell'incidente. Ciò ha permesso di focalizzare gli sforzi su messa in sicurezza e indagini.

Gestione dell'emergenza e accertamenti strutturali

L'area colpita dal cedimento è stata prontamente evacuata e messa in sicurezza per consentire le verifiche strutturali e garantire l'incolumità. Le autorità hanno immediatamente avviato accertamenti sulle cause del crollo, mentre i vigili del fuoco hanno operato per escludere ulteriori rischi. Il tribunale di Bolzano, edificio giudiziario chiave per la regione, ospita quotidianamente numerosi operatori e cittadini; la sua integrità strutturale è di primaria importanza.

Le indagini sono in corso per chiarire le precise origini del cedimento e definire gli interventi necessari al ripristino della piena funzionalità dell'edificio. In attesa delle perizie tecniche e della messa in sicurezza, le attività giudiziarie sono state temporaneamente sospese. L'interruzione è fondamentale per le verifiche tecniche e strutturali, garantendo una ripresa delle attività in sicurezza.