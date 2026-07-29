Un diciottenne è stato arrestato nel centro storico di Genova il 29 luglio 2026. Il giovane è stato fermato dalla polizia durante un controllo e trovato in possesso di cocaina, hashish e un tirapugni. L'operazione si inserisce nelle regolari attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte dalle forze dell'ordine nell'area.

Durante il controllo, gli agenti hanno accertato che il giovane deteneva diverse dosi di cocaina e hashish. Oltre alle sostanze stupefacenti, il diciottenne aveva con sé anche un tirapugni, un oggetto atto a offendere il cui porto è proibito dalla normativa italiana.

Tutti gli elementi illeciti sono stati immediatamente sequestrati.

Dettagli dell'arresto e le accuse

Il fermo è avvenuto durante un servizio di pattugliamento nel centro storico genovese. Gli agenti, notando un comportamento sospetto, hanno proceduto con una perquisizione personale, che ha portato al rinvenimento della droga e dell'arma impropria. A seguito di questi ritrovamenti, il giovane è stato arrestato con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e porto di oggetti atti a offendere. Le autorità proseguiranno le indagini per chiarire la posizione del diciottenne.

La normativa sul porto di oggetti atti a offendere

La legge italiana vieta il porto di oggetti atti a offendere, come il tirapugni.

Il Codice Penale prevede sanzioni per chiunque venga trovato in possesso di strumenti che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzati per arrecare danno alla persona. In tali circostanze, le forze dell'ordine procedono al sequestro dell'oggetto e all'arresto o alla denuncia del soggetto coinvolto, a seconda della gravità dei fatti. Questo tipo di intervento evidenzia l'impegno costante delle autorità nel contrastare la criminalità e garantire la sicurezza pubblica.