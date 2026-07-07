A Cagliari è stato avviato il primo tavolo di confronto sul rapporto tra minori e mondo digitale, promosso dalla Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Anna Cau. L'iniziativa mira a definire una strategia condivisa di prevenzione, formazione e tutela dei minori nell'ambiente digitale. L'incontro ha visto la partecipazione di un'ampia rappresentanza di istituzioni, scuole, università, enti sanitari, organi di giustizia, ordini professionali e associazioni, dando vita a un confronto multidisciplinare su un tema di fondamentale importanza per la crescita e il benessere di bambini e adolescenti.

Il digitale come ambiente di crescita e le priorità strategiche

Durante il dibattito, è emersa la chiara consapevolezza che il mondo digitale non costituisce più una realtà parallela, bensì un ambiente che influenza direttamente la crescita, le relazioni e il benessere psicologico dei più giovani. Da questa riflessione è scaturita l'urgenza di adottare un approccio coordinato che coinvolga attivamente famiglia, scuola e istituzioni. Un'attenzione particolare è stata rivolta al sostegno dei genitori e alla prevenzione dei rischi connessi all'uso non consapevole delle tecnologie. Le priorità individuate includono la formazione dei genitori, il rafforzamento del ruolo educativo svolto dalla scuola, l'educazione digitale strutturata e l'implementazione di interventi tempestivi per i casi di maggiore vulnerabilità.

L'impegno delle istituzioni e le prospettive future

L'area sanitaria ha espresso profonda preoccupazione, evidenziando un allarmante aumento delle fragilità psicologiche e dei fattori sociali correlati all'uso intensivo delle tecnologie tra i giovani. Le università di Cagliari e Sassari hanno riaffermato il loro impegno nella ricerca, nella formazione e nell'analisi approfondita degli effetti dell'innovazione digitale. Dal settore della giustizia è giunto un forte richiamo alla responsabilità genitoriale, sottolineando l'importanza di intervenire preventivamente, prima che le situazioni di disagio degenerino e richiedano l'intervento dei tribunali, quando spesso il danno è già irreversibile. Il dibattito ha visto anche la partecipazione attiva di pediatri, assistenti sociali, rappresentanti degli ordini professionali e associazioni, i quali hanno concordato sulla cruciale necessità di edificare una rete territoriale stabile.

Tra le proposte concrete avanzate, spiccano il potenziamento della "media education" e l'introduzione di percorsi di educazione digitale strutturati all'interno delle scuole. A conclusione dei lavori, la Garante Anna Cau ha annunciato l'avvio di un percorso di studio e approfondimento continuativo sul tema, finalizzato a creare una sinergia tra competenze e a sviluppare proposte operative concrete. Il tavolo di confronto proseguirà le sue attività nei prossimi mesi, con l'obiettivo primario di delineare una strategia regionale condivisa per la tutela dei minori nell'ambiente digitale.