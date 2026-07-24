Momenti di grave pericolo si sono verificati sulla Tangenziale di Napoli, dove una donna ha percorso circa cinque chilometri contromano. L'allarmante episodio ha avuto inizio in corrispondenza della barriera autostradale 'Astroni', punto in cui l'automobilista ha invertito il senso di marcia. La vettura ha così imboccato la carreggiata in direzione Arco Felice, viaggiando contro il flusso del traffico e attraversando anche la galleria 'Monte Sant'Angelo'.

L'intervento tempestivo degli agenti della polizia stradale ha permesso di bloccare la vettura nei pressi dello svincolo di Fuorigrotta, scongiurando ulteriori rischi.

Durante il controllo, i poliziotti hanno riscontrato danni alla parte anteriore-laterale sinistra dell'auto, compatibili con un recente sinistro stradale. Questa osservazione ha suggerito un possibile collegamento con un evento precedente.

Incidente con motociclista e soccorsi

A conferma di tale ipotesi, poco dopo il fermo, è giunta la segnalazione di un motociclista. Questi ha riferito di essere stato coinvolto in un urto con un'autovettura che procedeva contromano. Il centauro, pur avendo riportato ferite di lieve entità, è stato prontamente soccorso dal personale del 118 e trasportato presso l'ospedale 'Santa Maria delle Grazie' di Pozzuoli per le necessarie cure e accertamenti.

Violazioni del Codice della Strada e provvedimenti

Le azioni della conducente hanno portato a severe contestazioni da parte delle autorità. Alla donna sono state attribuite due gravi violazioni del Codice della Strada: la circolazione contromano in autostrada e l'omessa revisione periodica del veicolo. Come conseguenza di queste infrazioni, la patente di guida le è stata immediatamente ritirata, in vista della successiva revoca definitiva. Inoltre, la vettura è stata sottoposta a un provvedimento di fermo amministrativo per un periodo di tre mesi, impedendone l'utilizzo.

Questo episodio evidenzia l'importanza del costante lavoro di controllo e prevenzione svolto dalla polizia stradale. Le forze dell'ordine sono quotidianamente impegnate sulle principali arterie autostradali per monitorare la viabilità, intervenire rapidamente in situazioni di pericolo e garantire la sicurezza degli utenti della strada, prevenendo incidenti e tutelando l'incolumità pubblica.