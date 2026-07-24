Un attacco di coloni israeliani ha colpito il villaggio palestinese di Far’ata, situato a sud-est di Nablus, nella Cisgiordania. L'episodio ha causato il ferimento di quattro palestinesi e rappresenta il terzo incidente di questo tipo segnalato nella regione dall'inizio della giornata. La Mezzaluna Rossa è intervenuta prontamente per prestare i primi soccorsi ai feriti.

Tra i palestinesi coinvolti, due versano in condizioni particolarmente critiche, essendo stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco: uno alla testa e l’altro al petto. Un terzo individuo ha riportato una ferita alla mano, mentre una quarta persona è stata vittima di un'aggressione fisica e successivamente trasportata in ospedale per ricevere le cure mediche necessarie.

L'intervento della Mezzaluna Rossa sul luogo dell'attacco è stato fondamentale per la gestione dell'emergenza.

Aggiornamenti sul bilancio dei feriti e la dinamica degli scontri

Il bilancio dei feriti nel villaggio di Far’ata è successivamente salito a sette. Le vittime sono state colpite sia da arma da fuoco che da lanci di pietre. L’origine precisa di alcuni colpi d’arma da fuoco rimane incerta, poiché non è stato ancora chiarito se siano stati esplosi anche da membri delle Forze di Difesa Israeliane (IDF). Al momento, l’esercito israeliano non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito all’episodio.

Durante l’incursione, i coloni hanno perpetrato atti di vandalismo e incendi, appiccando il fuoco a edifici commerciali, due abitazioni private e vaste aree di terreno agricolo all'interno del villaggio di Far’ata.

Nonostante la gravità degli incendi, non sono stati segnalati feriti a seguito di questi specifici atti. Il villaggio di Far’ata si trova a pochi chilometri da Havat Gilad e dal villaggio di Tell, località dove, nella stessa giornata, si è verificato un violento scontro che ha causato la morte di un israeliano e quattro palestinesi.

Il contesto delle tensioni in Cisgiordania

Il villaggio di Far’ata, scenario di questi recenti attacchi, è situato nella Cisgiordania settentrionale, una zona tristemente nota per le frequenti tensioni e gli scontri tra la popolazione palestinese residente e i coloni israeliani. In questo contesto delicato, la Mezzaluna Rossa svolge un ruolo essenziale, fornendo servizi di emergenza medica e un supporto vitale alle vittime di episodi di violenza.

L'organizzazione si conferma un pilastro per l'assistenza umanitaria in situazioni di crisi.

Le autorità locali e le organizzazioni umanitarie continuano a monitorare con attenzione la situazione nei villaggi della Cisgiordania, dove si registrano episodi ricorrenti di tensione e scontri tra le diverse comunità. I gravi eventi della giornata hanno ulteriormente acuito l’attenzione sulle condizioni di sicurezza e hanno sottolineato l’urgente necessità di interventi tempestivi per la tutela dei civili nell’intera area.