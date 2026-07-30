La Polizia di Stato ha smantellato un traffico di droga tra il Lazio e la provincia di Cosenza. L'operazione ha portato a quattro arresti, con arresti domiciliari e braccialetto elettronico. Una quinta persona è stata sottoposta all'obbligo di dimora nel comune di residenza. Le misure cautelari sono state emesse dal GIP dopo gli interrogatori.

L'azione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Cosenza, con il supporto della Squadra Mobile di Roma. Gli indagati sono accusati di trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti, finalizzate alla successiva cessione a terzi, nel territorio cosentino.

Dettagli dell'indagine e modalità operative

L'indagine, coordinata dalla Procura di Cosenza e condotta dalle Squadre Mobili di Cosenza e Roma, si è sviluppata attraverso servizi di osservazione e pedinamento, acquisizione di immagini da videosorveglianza e attività tecniche. Gli elementi hanno delineato il trasporto e la detenzione di droga, operato da due soggetti laziali per conto di tre cosentini. L'operazione ha consentito il rinvenimento e sequestro di un notevole quantitativo di droga.

Il ruolo della Squadra Mobile nel contrasto al traffico illecito

La Squadra Mobile di Cosenza, con il supporto della Squadra Mobile di Roma, è un'unità specializzata della Polizia di Stato. Specializzata in indagini complesse su reati gravi, tra cui il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, la sua attività si svolge in stretta collaborazione con altre articolazioni della Polizia e con l'Autorità Giudiziaria, come dimostrato dalla sinergia con la Procura di Cosenza. L'obiettivo è il contrasto alla criminalità, garantendo sicurezza e legalità sul territorio.