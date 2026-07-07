Il gruppo automobilistico internazionale Geely ha compiuto un gesto significativo a Napoli, donando una vettura elettrica Geometry EX5 e una wallbox per la ricarica alla Fondazione Foqus. La cerimonia di consegna si è svolta presso la sede della Fondazione, situata nel cuore dei Quartieri Spagnoli, alla presenza dei rappresentanti sia dell'azienda che della fondazione.

Questa iniziativa si inserisce pienamente nel più ampio progetto di rinascita urbana promosso dalla Fondazione Foqus. L'obiettivo primario è quello di incentivare la mobilità sostenibile e favorire la rigenerazione sociale ed economica del territorio.

La Geometry EX5, un modello completamente elettrico, sarà impiegata per supportare le molteplici attività della fondazione, che dal 2013 opera attivamente nei Quartieri Spagnoli con progetti dedicati all'inclusione sociale, alla formazione e allo sviluppo locale.

La donazione: veicolo elettrico e infrastruttura di ricarica

La donazione da parte di Geely comprende specificamente una Geometry EX5, un moderno SUV elettrico del marchio, e una wallbox per la ricarica domestica. Questa fornitura mira a promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e a potenziare le capacità logistiche e sociali della Fondazione Foqus. Durante l'evento, i portavoce di Geely hanno evidenziato l'importanza strategica di sostenere organizzazioni che si dedicano alla trasformazione urbana e al rafforzamento della coesione sociale nelle comunità.

Il ruolo di Fondazione Foqus per i Quartieri Spagnoli

La Fondazione Foqus, operativa dal 2013, rappresenta un pilastro fondamentale per i Quartieri Spagnoli di Napoli. La sua missione si concentra su progetti di rigenerazione urbana, inclusione sociale e formazione professionale. La sede della fondazione è ospitata nell'ex Istituto Montecalvario, un edificio storico che è stato sapientemente riconvertito in un dinamico polo di innovazione sociale, culturale e imprenditoriale. Foqus sviluppa e promuove costantemente iniziative mirate a bambini, giovani e famiglie, con un'attenzione particolare alle fasce più vulnerabili della popolazione locale.

L'azione di Geely si configura come un esempio virtuoso di collaborazione tra il settore aziendale e le realtà del terzo settore.

Tale sinergia è essenziale per promuovere la sostenibilità ambientale e contribuire concretamente al miglioramento della qualità della vita all'interno dei contesti urbani più complessi e bisognosi di supporto.