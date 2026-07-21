In occasione della sentita Festa del Mare di Levanto, celebrata in onore di San Giacomo, la Regione Liguria, in stretta collaborazione con Trenitalia (Gruppo FS), ha annunciato l'attivazione di due treni notturni straordinari. Questa importante iniziativa è stata concepita con l'obiettivo primario di facilitare il rientro dei numerosi partecipanti e di favorire la massima partecipazione alla tradizionale e attesa manifestazione.

I collegamenti ferroviari aggiuntivi saranno operativi specificamente nella notte tra il 25 e il 26 luglio, con entrambe le partenze previste dalla stazione di Levanto.

Il primo convoglio straordinario partirà alle ore 00:43, con destinazione Sarzana, dove l'arrivo è stimato per le ore 01:30. Successivamente, un secondo treno speciale prenderà il via alle ore 01:22, con arrivo previsto alla stazione di Genova Brignole alle ore 02:40, coprendo così un'ampia area geografica.

L'introduzione di questi servizi ferroviari potenziati rappresenta una risposta concreta e tempestiva a una richiesta emersa dal territorio, garantendo a tutti i cittadini e ai visitatori la possibilità di partecipare in piena sicurezza e tranquillità alla rinomata Festa del Mare di Levanto. L'obiettivo strategico è duplice: da un lato, potenziare il servizio ferroviario in concomitanza con i principali eventi che animano la Liguria; dall'altro, offrire un'alternativa comoda e sostenibile all'utilizzo dell'automobile.

Questa strategia contribuisce in modo significativo a migliorare la mobilità complessiva della regione e a sostenere attivamente le manifestazioni locali, che si confermano un importante e consolidato richiamo turistico per l'intero territorio ligure.

Orari e direttrici: i dettagli operativi dei collegamenti speciali

I due treni notturni straordinari sono stati attentamente programmati per coprire in modo efficace le principali direttrici di rientro al termine della celebrazione. Il collegamento ferroviario verso Sarzana è stato pensato per servire in modo capillare la zona della Riviera di Levante, mentre il treno diretto a Genova Brignole si rivolge al capoluogo ligure e alle sue aree limitrofe.

La scelta degli orari di partenza e arrivo è stata studiata per agevolare al massimo coloro che desiderano godere appieno degli eventi serali e notturni della festa, consentendo un ritorno a casa comodo, sicuro e senza preoccupazioni, riducendo la necessità di spostamenti in auto.

Il ruolo strategico di Trenitalia nel supporto agli eventi regionali

Trenitalia, in quanto parte integrante e fondamentale del Gruppo FS, riveste un ruolo di primaria importanza nella gestione del trasporto ferroviario sia a livello regionale che nazionale in Italia. La sua collaborazione proattiva con le amministrazioni locali è un elemento cruciale per l'attivazione di servizi di trasporto straordinari in occasione di eventi di particolare rilevanza e affluenza, come la Festa del Mare di Levanto.

In precedenti contesti analoghi, quali grandi manifestazioni pubbliche o raduni di massa, l'azienda ha già dimostrato il proprio impegno attraverso l'introduzione mirata di treni aggiuntivi e un significativo potenziamento dei servizi di assistenza e informazione dedicati ai viaggiatori. L'obiettivo costante di Trenitalia è promuovere una mobilità sempre più sostenibile ed efficiente, contribuendo a ridurre in maniera significativa il traffico veicolare, le emissioni e l'impatto ambientale nelle aree direttamente interessate dagli eventi, offrendo soluzioni di viaggio pratiche e rispettose dell'ambiente.