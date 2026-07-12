Il senatore repubblicano degli Stati Uniti Lindsey Graham è deceduto sabato sera all'età di 71 anni, a seguito di una breve e improvvisa malattia. La notizia della scomparsa, che ha segnato la perdita di una figura di spicco del Partito repubblicano e stretto alleato del presidente Donald Trump, è stata comunicata dal suo ufficio tramite una nota ufficiale e ampiamente ripresa dai media internazionali.

La famiglia del senatore Graham ha espresso profonda gratitudine per le preghiere ricevute e ha richiesto il massimo rispetto della propria privacy in questo momento di dolore.

Il comunicato diffuso dall'ufficio del senatore della Carolina del Sud ha confermato che il decesso è avvenuto "durante la serata di sabato 11 luglio, a seguito di una breve e improvvisa malattia".

Un profilo politico di rilievo

Lindsey Graham era riconosciuto come uno degli alleati più fedeli di Donald Trump al Congresso. Nel corso della sua lunga e distinta carriera politica, si è distinto per il suo impegno a favore di una politica estera statunitense più assertiva, viaggiando in numerosi Paesi per promuovere gli interessi degli Stati Uniti. Graham ha rappresentato con dedizione la Carolina del Sud al Senato, guadagnandosi una solida reputazione come convinto sostenitore delle forze armate e della sicurezza nazionale.

La sua scomparsa ha suscitato immediate reazioni. Il presidente Donald Trump ha affidato ai social media un commosso ricordo: "Senator Lindsey Graham, one of the greatest people and Senators I have ever known, is dead! He was always working, and was a true American Patriot. Lindsey will be greatly missed!!! DETAILS AND ARRANGEMENTS TO FOLLOW. So sad!". Anche il leader della maggioranza al Senato, John Thune, ha voluto omaggiare Graham, evidenziando la sua "lunga e dedicata carriera nell’Air Force e al Congresso" che lo ha portato "in regioni lontane del mondo".

L'impegno per la sicurezza nazionale

Nel corso dei suoi molteplici mandati, Lindsey Graham ha rappresentato la Carolina del Sud al Senato degli Stati Uniti, distinguendosi per il suo costante impegno a favore di una politica estera dinamica e per il suo incrollabile sostegno alle forze armate.

Graham è stato frequentemente coinvolto in questioni cruciali di sicurezza nazionale, ricoprendo ruoli chiave all'interno di diverse commissioni parlamentari. La sua intensa attività politica lo ha consacrato come uno dei principali esponenti del Partito repubblicano a livello nazionale.

L'ufficio del senatore non ha fornito ulteriori dettagli specifici sulle cause del decesso, ribadendo unicamente che si è trattato di una malattia improvvisa. La famiglia ha reiterato la richiesta di privacy, ringraziando per il sostegno e le manifestazioni di affetto ricevute in queste ore difficili.