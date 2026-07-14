Il Consiglio comunale di Enna ha eletto Marco Milazzo, medico-dentista, come Garante per la tutela, la promozione e la salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità. La nomina, avvenuta il 14 luglio 2026, rappresenta un momento storico per la città siciliana, che istituisce per la prima volta una figura dedicata alla difesa e al sostegno di questa fascia.

L'elezione di Milazzo segna un passo fondamentale nel rafforzamento delle politiche di inclusione e dell'attenzione verso le fasce più vulnerabili della comunità. Il Garante fungerà da punto di riferimento per i cittadini con disabilità, facilitando il dialogo tra istituzioni e interessati.

Il Comune ha diffuso una nota ufficiale in cui si legge: “Da oggi il Comune si dota di un organo istituzionale fondamentale per la tutela dei diritti di tante e tanti. Oggi è un bel giorno per la nostra comunità”. Ciò sottolinea l'impegno dell'amministrazione nel garantire rappresentanza e supporto concreto.

Ruolo e funzioni del Garante

L'istituzione del Garante per la persona con disabilità a Enna è una novità assoluta. Marco Milazzo avrà il compito di vigilare sull'applicazione dei diritti e di promuovere attivamente iniziative volte all'inclusione sociale e alla salvaguardia delle fasce più fragili. La sua azione mirerà a garantire che le esigenze delle persone con disabilità siano ascoltate e considerate dall'amministrazione.

Il Consiglio comunale ha rivolto al neo eletto Garante un augurio di buon lavoro, riconoscendo il valore strategico di questa iniziativa per la comunità ennese, verso una società equa e accessibile.

L'impegno di Enna per l'inclusione sociale

Con questa nomina, il Comune di Enna ribadisce il proprio impegno nelle politiche di inclusione e nell'attenzione ai diritti delle persone con disabilità. L'introduzione del Garante si inserisce in un percorso di crescita istituzionale volto a garantire maggiore tutela e rappresentanza, promuovendo un dialogo costante tra cittadini e amministrazione.