Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Aosta ha presentato una mozione per l'adesione al dispositivo nazionale 'Strade Sicure'. La richiesta nasce dalla necessità urgente di contrastare il crescente fenomeno di violenza e degrado urbano, per rafforzare la sicurezza urbana.

Il capogruppo Giuseppe Manuel Cipollone ha auspicato un approccio pragmatico per un segnale di unità. Lorenzo Aiello, coordinatore cittadino, ha evidenziato il peggioramento della sicurezza, specie nelle ore notturne del fine settimana.

Maxi operazione congiunta delle Forze dell’Ordine

Nel primo weekend estivo, Aosta e i comuni limitrofi sono stati teatro di una maxi operazione di controllo congiunta. L'iniziativa ha visto la collaborazione di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, disposta dal Questore della Valle d’Aosta. Le principali Forze dell’Ordine hanno operato in sinergia per il presidio del territorio e la prevenzione dei reati.

I controlli capillari hanno interessato vie cittadine e arterie di collegamento, con l'obiettivo di contrastare microcriminalità, reati contro il patrimonio e traffico di stupefacenti. Si è mirato anche a contrastare il degrado urbano e garantire la pubblica sicurezza.

Sono state identificate 359 persone e controllati 105 veicoli; un giovane italiano è stato denunciato per porto abusivo di arma bianca. Nove esercizi pubblici sono stati verificati senza criticità.

Il dispositivo 'Strade Sicure' per Aosta

La mozione di Fratelli d’Italia si inserisce nel quadro di crescente impegno per la sicurezza urbana. Il dispositivo nazionale 'Strade Sicure' prevede l’impiego di militari a supporto delle forze di polizia per il presidio di aree urbane sensibili, al fine di prevenire e contrastare efficacemente criminalità e degrado, consolidando l'efficacia.