Un incendio è divampato nella mattinata del 7 luglio 2026 in un appartamento al primo piano di uno stabile in via del Biancospino a Trieste, nella zona di Opicina. L'incidenteha causato l'evacuazione di dodici persone e il ricovero di tre intossicati.

Le fiamme hanno richiesto l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale. Sul posto sono giunte diverse squadre: quella di Opicina, due dalla sede centrale, un'autobotte, un'autoscala e il funzionario di guardia. Durante le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno assistito quattro persone che non erano ancora riuscite a lasciare i propri alloggi, mettendole in sicurezza.

In totale, dodici residenti sono stati evacuati dall'edificio. Il personale sanitario del 118 ha trasportato tre persone all'ospedale per sintomi di intossicazione da fumo. L'intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso alle 15, dopo la bonifica delle parti incendiate e la messa in sicurezza dell'intero stabile di tre piani. Un controllo strumentale ha verificato l'assenza di sacche residue di gas.

L'impatto sugli appartamenti e le indagini sulle cause

Due appartamenti dello stabile sono stati dichiarati inagibili e rimarranno tali fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Gli inquilini degli altri alloggi hanno potuto fare ritorno nelle proprie abitazioni. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche agenti di polizia e carabinieri, oltre ai tecnici dell'azienda distributrice del gas e dell'energia elettrica per le verifiche di competenza.

Opicina: contesto dell'intervento e coordinamento dei soccorsi

Via del Biancospino si trova nella frazione di Opicina, una località situata sull'altopiano carsico nel territorio comunale di Trieste. È una delle aree residenziali del capoluogo giuliano. La tempestività e la coordinazione tra i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine e i tecnici delle aziende di servizio pubblico sono state cruciali per gestire l'emergenza, limitando i danni all'edificio e salvaguardando l'incolumità degli abitanti.