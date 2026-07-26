Un vasto incendio ha colpito la suggestiva litoranea che collega Vieste e Peschici, nel cuore del Gargano, il 26 luglio 2026. L'evento ha innescato una serie di misure urgenti, tra cui la chiusura della strada provinciale 52 e significative modifiche al servizio di trasporto pubblico locale. Le fiamme, alimentate dalle condizioni ambientali, stanno purtroppo interessando ampie porzioni di macchia mediterranea e pineta, estendendosi pericolosamente fino a minacciare le baie sul mare, aree di grande pregio naturalistico e turistico.

Le autorità competenti hanno prontamente deviato i percorsi degli autobus sulla Statale 89 per garantire la continuità del servizio, seppur con alcune limitazioni.

In particolare, le corse che collegano Vieste a Peschici e viceversa sono state reindirizzate sulla strada interna (SS 89) per un tratto significativo, per poi rientrare sulla litoranea solo dopo la fermata di Santa Maria. Le fermate di Manaccore, situate in una delle zone più colpite dall'incendio, sono state temporaneamente soppresse e rimarranno inattive fino al completo ripristino delle normali condizioni di viabilità e sicurezza.

Interruzioni e modifiche alla rete stradale

La situazione di emergenza ha imposto la chiusura della strada provinciale 52, arteria fondamentale per la mobilità costiera tra i due centri garganici. Parallelamente, le fiamme hanno interessato anche il territorio di Cagnano Varano, dove è stata disposta un'ulteriore interruzione della viabilità.

Un tratto della strada statale 693 'Dei Laghi di Lesina e Varano' è stato provvisoriamente chiuso, precisamente dal chilometro 29,600 al chilometro 27,000. Questa misura è stata adottata per salvaguardare la sicurezza dei viaggiatori e facilitare le operazioni di spegnimento e contenimento del rogo. Le modifiche al trasporto pubblico locale, come già accennato, prevedono la deviazione dei bus sulla Statale 89 e la soppressione temporanea delle fermate di Manaccore, con un impatto diretto sui pendolari e sui turisti che frequentano la zona.

Impatto su territorio e infrastrutture

La strada provinciale 52 rappresenta un collegamento cruciale tra Vieste e Peschici, attraversando un'area costiera rinomata per la sua bellezza paesaggistica, caratterizzata da una ricca macchia mediterranea e da estese pinete.

Queste zone, di elevato pregio naturalistico, sono ora gravemente minacciate dall'avanzata del fuoco. La Statale 693 'Dei Laghi di Lesina e Varano', d'altra parte, costituisce un'infrastruttura strategica per il traffico locale e turistico nell'area settentrionale del Gargano, servendo i comuni di Cagnano Varano e le località limitrofe. L'interruzione della viabilità su queste due importanti arterie stradali comporta un impatto significativo sulla mobilità dell'intera regione, un disagio particolarmente avvertito in questo periodo estivo, caratterizzato da un'intensa affluenza turistica.