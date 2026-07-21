La Fillea Cgil ha lanciato un grave allarme riguardo le condizioni dei lavoratori della società Rbb, impiegati nel cruciale cantiere della nuova diga foranea di Genova. Il sindacato ha denunciato una situazione definita "disperata" per i dipendenti, evidenziando la presunta presenza di caporali e una gestione che, a detta della sigla sindacale, non garantirebbe i diritti fondamentali e la dignità dei lavoratori.

Le gravi accuse della Fillea Cgil

Le segnalazioni della Fillea Cgil descrivono un quadro preoccupante: i lavoratori Rbb sarebbero sottoposti a pressioni costanti e a condizioni di lavoro che violano apertamente la normativa vigente.

Il sindacato ha ribadito con forza che "la situazione dei lavoratori Rbb è disperata", sollecitando un intervento immediato per assicurare la loro sicurezza e il pieno rispetto dei loro diritti. La presenza di caporali nel cantiere è indicata come un elemento di profonda preoccupazione, configurandosi come una chiara violazione delle regole sul lavoro e delle corrette pratiche di gestione del personale, minando la legalità e la trasparenza delle operazioni.

Il contesto strategico del cantiere di Genova

Il cantiere della nuova diga foranea di Genova rappresenta un'opera infrastrutturale di primaria importanza per la città ligure, con un impatto significativo sul porto e sull'intera economia locale.

La società Rbb è tra le aziende attivamente coinvolte in questi lavori di grande portata. La Fillea Cgil ha rimarcato l'inderogabile necessità di garantire condizioni di lavoro dignitose e il rigoroso rispetto delle norme contrattuali per tutti gli operai. Per questo, ha richiesto alle autorità competenti di avviare urgenti verifiche sulla situazione denunciata e di adottare tutti i provvedimenti necessari a tutela dei lavoratori.

Questa denuncia si inserisce in un periodo di elevata attenzione sulle condizioni dei lavoratori nei grandi cantieri italiani. Il sindacato ha enfatizzato che la tutela della sicurezza e dei diritti dei lavoratori deve essere considerata una priorità assoluta in ogni progetto infrastrutturale di rilievo nazionale, assicurando che lo sviluppo non avvenga a discapito della dignità e della protezione di chi contribuisce alla sua realizzazione.