Il Comune di Firenze ha emanato un'ordinanza urgente per far fronte all'imminente allerta meteo arancione, valida dalla mezzanotte di oggi, sabato 25 luglio 2026, fino alle ore 14 di domenica 26 luglio. La misura straordinaria è stata adottata a causa del previsto rischio idrogeologico e di temporali forti che interesseranno la città. In via precauzionale, è stata disposta la chiusura di parchi, giardini e cimiteri comunali, oltre alla sospensione e al rinvio di tutti i mercati e gli spettacoli programmati nelle aree verdi cittadine.

L'ordinanza estende i suoi effetti anche alle ciclopiste in riva d'Arno, che saranno interdette al pubblico per l'intera durata dell'allerta.

A ciò si aggiunge la sospensione temporanea della fermata 'Cascine' della linea T1 del tram, un provvedimento mirato a garantire la massima sicurezza dei cittadini in previsione delle avverse condizioni meteorologiche.

Provvedimenti di sicurezza e validità dell'allerta

L'allerta arancione, emessa per il rischio di temporali forti e potenziali criticità idrogeologiche, sarà in vigore senza interruzioni dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 14 di domenica 26 luglio. L'iniziativa del Comune di Firenze si pone l'obiettivo primario di salvaguardare l'incolumità pubblica e di mitigare i possibili danni che potrebbero essere causati dal peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Le autorità cittadine raccomandano vivamente alla popolazione di seguire con attenzione le comunicazioni ufficiali e di astenersi dal frequentare le zone soggette a chiusura.

La decisione di sospendere la fermata 'Cascine' della linea T1 del tram è stata presa proprio per tutelare la sicurezza dei passeggeri e dei pedoni nelle vicinanze dell'omonimo parco, un'area verde di grande frequentazione.

Estensione dell'allerta e indicazioni regionali

L'allerta meteo arancione non si limita al capoluogo toscano, ma si estende a numerosi altri Comuni della Toscana, come specificato dalla Regione Toscana. In particolare, tutti i Comuni dell'Empolese Valdelsa sono inclusi nel provvedimento, poiché si attendono condizioni meteorologiche analoghe a quelle previste per Firenze. Le autorità regionali esortano la cittadinanza a monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo e a mantenere un elevato livello di prudenza per tutta la durata dell'allerta.

Per garantire una corretta informazione e la possibilità di segnalare eventuali criticità, la Regione Toscana ha messo a disposizione specifici canali ufficiali e numeri di contatto. L'insieme di queste misure mira a contenere i pericoli derivanti dai fenomeni temporaleschi intensi e ad assicurare l'incolumità pubblica nelle zone più vulnerabili.