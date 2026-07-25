Un cittadino marocchino di 49 anni è stato espulso dal territorio italiano e successivamente rimpatriato nel suo Paese d'origine, il Marocco, a seguito di una serie prolungata di episodi di molestie e gravi disturbi che hanno interessato un intero condominio a Firenze. L'uomo, che risultava regolarmente domiciliato in via Fabiani, avrebbe mantenuto gli altri residenti in uno stato di costante tensione e disagio per un periodo di circa due mesi, creando una situazione insostenibile per la comunità condominiale.

Le forze dell'ordine sono state chiamate a intervenire in diverse occasioni presso l'edificio fiorentino, rispondendo alle numerose richieste e segnalazioni provenienti direttamente dagli inquilini.

Questi ultimi avevano denunciato con insistenza le reiterate condotte moleste e violente messe in atto dal quarantanovenne. La gravità e la persistenza di tali comportamenti hanno spinto l'Ufficio Immigrazione della questura di Firenze ad avviare un approfondito e articolato esame della posizione dell'individuo, culminato nella decisione di disporre il suo allontanamento dal Paese.

Il percorso di espulsione e la revoca del permesso di soggiorno

Sebbene l'uomo fosse in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, le autorità competenti hanno intrapreso l'iter per la sua revoca. Tale provvedimento è stato motivato dalla valutazione di una 'manifesta pericolosità sociale', un fattore determinante che ha permesso di procedere con le successive fasi dell'espulsione.

Le procedure sono state attivate con celerità e si sono concluse con l'accompagnamento immediato alla frontiera, eseguito direttamente dal personale della Questura di Firenze, assicurando il suo effettivo rimpatrio in Marocco.

L'azione della Questura di Firenze e le procedure di intervento

L'Ufficio Immigrazione della questura di Firenze svolge un ruolo cruciale nella gestione e nel controllo delle situazioni che coinvolgono cittadini stranieri sul territorio. Le sue responsabilità includono non solo la gestione delle pratiche burocratiche, ma anche l'applicazione delle normative vigenti in materia di espulsione. Tra le sue funzioni primarie rientrano le valutazioni sulla sicurezza e l'ordine pubblico, elementi fondamentali che possono condurre alla revoca dei permessi di soggiorno. Questo avviene in particolare quando si riscontrano comportamenti che, come nel caso specifico, sono ritenuti pericolosi per la collettività, garantendo così la tutela e la serenità dei residenti.