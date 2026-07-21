Dal 26 al 30 luglio, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Firenze Statuto sarà completamente interrotta. Questa misura si rende necessaria per consentire il montaggio di un nuovo ponte ferroviario, un'operazione cruciale per l'ammodernamento delle infrastrutture cittadine. L'intervento, annunciato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), comporterà la sospensione completa dei treni in transito in questo strategico tratto per un periodo di cinque giorni consecutivi, con impatti sulla mobilità locale e nazionale.

Dettagli dell'intervento e impatto sulla circolazione ferroviaria

I lavori rientrano in un più ampio progetto di potenziamento infrastrutturale della rete ferroviaria fiorentina. La chiusura temporanea del tratto è indispensabile per l'installazione del nuovo ponte, un'opera considerata fondamentale per migliorare la sicurezza e la funzionalità del nodo ferroviario cittadino. Durante il periodo di interruzione, saranno attivati servizi sostitutivi con autobus per garantire la continuità della mobilità dei passeggeri tra le due stazioni coinvolte, mitigando così i disagi.

RFI ha invitato i viaggiatori a consultare con attenzione gli orari aggiornati dei treni e dei servizi sostitutivi, e a tenere conto dei possibili allungamenti dei tempi di percorrenza dovuti ai trasferimenti su gomma.

L'azienda ha inoltre specificato che l'intervento è stato programmato in un periodo di minore affluenza per ridurre al minimo i disagi per i pendolari e i turisti.

Le stazioni chiave e la rete ferroviaria di Firenze

Le stazioni di Firenze Campo di Marte e Firenze Statuto sono due nodi di primaria importanza all'interno della complessa rete ferroviaria cittadina. Campo di Marte si configura come una delle principali stazioni di Firenze, strategicamente posizionata a est del centro storico e punto di passaggio essenziale per numerosi treni regionali e a lunga percorrenza. Firenze Statuto, situata nella zona nord della città, è anch'essa servita da un elevato numero di collegamenti regionali, contribuendo alla capillarità del servizio.

Il nodo ferroviario di Firenze è interamente gestito da Rete Ferroviaria Italiana, società che fa parte del prestigioso Gruppo Ferrovie dello Stato. RFI è l'ente responsabile della manutenzione, dello sviluppo e dell'ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie su tutto il territorio italiano. La società gestisce una vasta rete che supera i 16.700 chilometri di linee ferroviarie e coordina costantemente interventi di ammodernamento e potenziamento a livello nazionale, assicurando l'efficienza e la sicurezza del trasporto su rotaia.