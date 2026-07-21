Il Soccorso Alpino del Trentino-Alto Adige ha registrato un significativo incremento delle chiamate al Numero Unico di Emergenza 112 per motivazioni non riconducibili a reali situazioni di pericolo, in particolare durante la stagione estiva. Tra le richieste più singolari gestite quotidianamente dagli operatori d’emergenza, si annoverano episodi come la sollecitazione di un taxi per fare ritorno in hotel al termine di un’escursione in montagna, o la segnalazione di cani eccessivamente stanchi per proseguire il percorso. Un altro caso emblematico ha riguardato gruppi di escursionisti rimasti bloccati a valle dopo la chiusura della funivia del Seceda, la cui ultima corsa è fissata alle ore 18.

Non sono mancati, inoltre, episodi in cui escursionisti hanno ignorato le allerte meteo, abbandonando tende e zaini per cercare rifugio altrove. In queste circostanze, i soccorritori sono stati chiamati a guidarli telefonicamente per il recupero dell’attrezzatura, come documentato nella zona di Passo San Nicolò, sopra Pozza di Fassa. Alcuni si sono avventurati su vie ferrate senza la minima conoscenza dell’itinerario, ritrovandosi esausti, disidratati e in preda al panico nelle ore serali. Il Soccorso Alpino ha evidenziato anche la frequenza di escursionisti che affrontano i sentieri con calzature del tutto inadeguate, quali ciabatte infradito, scarpe da ginnastica con suola liscia o, in casi estremi, persino tacchi, dimostrando una pericolosa leggerezza nell’approccio alla montagna.

L’Appello del Soccorso Alpino: Responsabilità e Prevenzione

Di fronte a questa continua leggerezza e alla crescente incoscienza, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico hanno lanciato un accorato appello al senso di responsabilità degli escursionisti. Hanno ribadito con forza che il Numero Unico di Emergenza 112 deve essere contattato esclusivamente in presenza di un pericolo reale e imminente, o di un’effettiva impossibilità di rientrare in sicurezza. Ogni attivazione impropria dei soccorsi, infatti, comporta il rischio concreto di sottrarre uomini e mezzi preziosi a chi si trova in autentiche situazioni di pericolo di vita, compromettendo l’efficacia e la tempestività degli interventi più urgenti.

È pertanto di fondamentale importanza pianificare ogni dettaglio dell’escursione prima di intraprenderla. Questo include lo studio approfondito dell’itinerario prescelto, il controllo scrupoloso delle previsioni meteo, l’adozione di abbigliamento e calzature tecniche e adeguate, e una valutazione oggettiva elucida della propria tenuta fisica. Nonostante l’insistenza sulla responsabilità individuale, i soccorritori ci tengono a rassicurare tutti sull’importanza cruciale di chiedere aiuto in caso di effettivo bisogno. Come ha spiegato Diego Clara, operatore del Soccorso Alpino della val Badia: “Nel Soccorso Alpino entri di tua spontanea volontà, ma una volta che ti chiamano devi intervenire”, evidenziando l’impegno incondizionato del personale in ogni circostanza.

Il Ruolo Strategico del Numero Unico di Emergenza 112

Il Numero Unico di Emergenza 112 si configura come il punto di riferimento nevralgico per tutte le richieste di soccorso, sia in ambiente montano che in altri contesti di emergenza. La sua corretta attivazione è essenziale per consentire un coordinamento rapido ed efficace tra i diversi enti preposti all’intervento, quali il Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine. In situazioni di reale pericolo, come illustrato da recenti episodi, la tempestività della chiamata al 112 è determinante per mobilitare con prontezza le squadre di soccorso e tutte le risorse necessarie per la ricerca e il recupero delle persone in difficoltà, garantendo così la massima efficienza operativa e la salvaguardia delle vite umane.

Una pianificazione preventiva accurata e un uso consapevole e corretto del Numero Unico di Emergenza sono, in sintesi, pilastri irrinunciabili per assicurare la sicurezza degli escursionisti e massimizzare l’efficacia di ogni operazione di soccorso in montagna. La collaborazione tra cittadini e operatori d’emergenza è cruciale per preservare la funzionalità e la vitalità di un servizio essenziale per la collettività.