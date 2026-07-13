Il 13 luglio 2026, i media yemeniti hanno segnalato un attacco delle forze saudite contro l'infrastruttura dell'aeroporto internazionale di Sanaa, principale scalo della capitale. Dettagli su danni o vittime non sono stati forniti, rendendo incerta l'entità dell'operazione.

L'episodio si inserisce nelle prolungate tensioni tra le autorità yemenite e la coalizione guidata da Riad. L'aeroporto, a nord della capitale, è un nodo strategico vitale per il Paese, porta d'accesso fondamentale per collegamenti civili e operazioni umanitarie.

L'offensiva: dettagli e incertezze

Le fonti yemenite, pur confermando l'attacco, non hanno specificato modalità o armamenti. Questa carenza di dettagli alimenta la tensione e l'incertezza sull'escalation del conflitto. L'infrastruttura aeroportuale, obiettivo, evidenzia la sua importanza cruciale nelle ostilità.

Natura e conseguenze immediate dell'attacco restano oggetto di speculazione, in assenza di comunicazioni ufficiali. La situazione sottolinea la fragilità della tregua e la persistenza di scontri che destabilizzano la regione, con impatti diretti su infrastrutture e popolazione.

Il ruolo cruciale dell'aeroporto di Sanaa

L'aeroporto internazionale di Sanaa è il principale scalo aereo dello Yemen, arteria vitale per la connettività.

La sua funzione va oltre il traffico passeggeri e merci, essendo un punto focale imprescindibile per l'arrivo e la distribuzione degli aiuti umanitari, vitali per la popolazione yemenita.

Negli ultimi anni, la struttura è stata ripetutamente coinvolta nel conflitto, subendo danni e interruzioni che ne hanno compromesso l'operatività. Ogni attacco o blocco ha ripercussioni significative sull'assistenza e sul benessere della popolazione, rendendolo un obiettivo di alto valore strategico e simbolo delle sofferenze civili.

La sua posizione a nord della capitale ne accresce la rilevanza, rendendolo un bersaglio frequente nelle dinamiche del conflitto.