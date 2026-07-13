Un drammatico epilogo ha segnato le montagne del Gran Paradiso, dove due alpinisti hanno tragicamente perso la vita dopo essere precipitati in un profondo crepaccio. I loro corpi, attesi con crescente apprensione, sono stati finalmente recuperati nella mattinata del 13 luglio 2026. Le complesse operazioni di recupero sono state condotte dal Soccorso alpino valdostano, che da giorni era impegnato in una sfibrante ricerca. La scomparsa dei due era stata segnalata il 9 luglio, data in cui avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele II per intraprendere un'ascensione che si è rivelata fatale.

Le lunghe e difficili operazioni di ricerca e soccorso

Le ricerche dei due alpinisti dispersi si sono protratte per diversi giorni, mettendo alla prova la tenacia e la professionalità delle squadre del Soccorso alpino valdostano. Sin dai primi momenti, sono stati organizzati numerosi sorvoli in elicottero, un metodo spesso risolutivo nelle zone impervie di alta montagna. Tuttavia, in questo caso specifico, i sorvoli iniziali non avevano purtroppo fornito alcun esito positivo, lasciando aperte tutte le ipotesi e alimentando l'incertezza sul destino dei due. La svolta è arrivata soltanto nella mattinata del 13 luglio, quando, grazie a un'accurata ispezione del terreno, è stato finalmente individuato il crepaccio.

Questo profondo inghiottitoio naturale, situato a circa 20 metri di profondità, ha rivelato la tragica verità. Una volta localizzati, le squadre di soccorso hanno avviato le delicate e tecnicamente impegnative operazioni di estrazione e recupero dei corpi, che si sono concluse con successo, seppur con un esito doloroso.

Il riconoscimento delle vittime e il ruolo delle autorità

A seguito del recupero, le operazioni di riconoscimento delle vittime sono state immediatamente avviate e affidate alla guardia di finanza di Entrèves-Courmayeur. Questo passaggio è fondamentale per dare un nome e un volto ai due alpinisti, permettendo alle famiglie di avere una conferma ufficiale e di iniziare il difficile percorso dell'elaborazione del lutto.

L'intervento delle autorità si è reso necessario e urgente proprio a causa della prolungata assenza di notizie dei due uomini. Dal 9 luglio, giorno della loro partenza dal rifugio Vittorio Emanuele II, ogni contatto si era interrotto, generando un allarme crescente che ha poi innescato la vasta operazione di ricerca e soccorso.

La sicurezza in alta quota: un monito dal Gran Paradiso

Questo tragico incidente si è verificato in una delle zone più iconiche e frequentate dagli appassionati di alpinismo della Valle d'Aosta. Il Gran Paradiso, con le sue vette maestose e i suoi ghiacciai, attrae ogni anno numerosi scalatori, ma al contempo ricorda con cruda evidenza i rischi intrinseci dell'ambiente montano.

L'episodio serve da drammatico monito sulla necessità di affrontare le ascensioni in alta quota con la massima particolare attenzione e una preparazione impeccabile. La presenza di crepacci, spesso nascosti o poco visibili, rappresenta un rischio costante e insidioso, richiedendo non solo esperienza e tecnica, ma anche una profonda conoscenza del territorio e un'attenta valutazione delle condizioni meteorologiche e del manto nevoso. La montagna, pur offrendo spettacoli mozzafiato, esige sempre il massimo rispetto e una consapevolezza acuta dei suoi pericoli.