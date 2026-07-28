Il 28 luglio 2026, l’aeroporto ‘Antonio Ramirez’ di Gioia del Colle ha ospitato la cerimonia di avvicendamento al comando del 36° Stormo Caccia dell'Aeronautica Militare. In questa occasione, ilcolonnello Antonino Massara ha ceduto il comando al colonnello Michele Nasto, alla presenza del comandante delle Forze da Combattimento, generale di Divisione Aerea Marco Lant.

Nel suo bilancio di biennio, il colonnello Massara ha ricordato il 60° anniversario del Reparto e la vittoria al NATO Tiger Meet 2026, attribuendo l’efficacia operativa alla “professionalità e dedizione del personale”.

Il colonnello Nasto ha espresso l’impegno a proseguire la crescita dello Stormo, rafforzando la prontezza operativa nazionale e internazionale e valorizzando le competenze. Ha sottolineato che “la forza del 36° Stormo risiede nelle donne e negli uomini che ne garantiscono quotidianamente l’efficienza”, menzionando anche il sostegno delle famiglie.

Il ruolo del 36° Stormo e la continuità operativa

Il generale Lant, nel suo intervento, ha riconosciuto i risultati del Reparto negli ultimi due anni, ribadendo “piena fiducia” nel nuovo comandante. Ha evidenziato come ogni avvicendamento sia “un momento di continuità nella storia del Reparto e un’opportunità per consolidare capacità, valori e tradizioni”, maturate in oltre sessant’anni.

Il 36° Stormo è tra i cinque reparti dell’Aeronautica Militare che assicurano la difesa aerea nazionale e il servizio di Quick Reaction Alert della NATO.

Attività operative e addestrative a Gioia del Colle

Il 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle è anche sede di attività addestrative avanzate. Il 14 maggio 2026, un’esercitazione di rifornimento rapido notturno con sistema ALARP ha coinvolto velivoli F-35B del 32° Stormo di Amendola. L’attività, con la partecipazione di diversi reparti dell’Aeronautica Militare, ha testato procedure come l’Hot Pit Refuelling, dimostrando la capacità di proiettabilità e flessibilità operativa. Tali iniziative sono cruciali per mantenere elevata la prontezza operativa e la capacità di risposta del 36° Stormo.