Un sequestro preventivo di quasi cinque milioni di euro è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento. Il provvedimento ha interessato cinque società e i loro amministratori, operanti nel commercio elettronico e informatico. I soggetti sono ritenuti gravemente indiziati di molteplici delitti tributari: dalla dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti all'omessa dichiarazione, dall'occultamento delle scritture contabili al sistematico omesso versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

L'azione restrittiva è scaturita da indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, su richiesta della Procura di Benevento. L'inchiesta è partita da un controllo doganale mirato dell'Ufficio delle Dogane su una società con domicilio fiscale nel Sannio, amministrata da un residente in Abruzzo. Questa impresa era coinvolta in ingenti acquisti intracomunitari nel 2019, per circa cinque milioni di euro.

Il meccanismo della frode carosello

Gli accertamenti doganali, con informazioni da operatori esteri, avevano già sollevato fondati sospetti sull'operatività aziendale. Le successive verifiche delle Fiamme Gialle, incrociando documentazione contabile e dati istituzionali, hanno rivelato che la società era stata creata unicamente come 'missing trader', una vera e propria cartiera.

Questo schermo societario è stato sfruttato, tra il 2019 e il 2020, da altre imprese del settore tecnologico (Bologna, Napoli e provincia) per realizzare una complessa frode carosello. Attraverso fatture false emesse dalla società beneventana, i beneficiari riuscivano a evadere l'IVA su massicci acquisti di prodotti dall'estero, ottenendo un indebito vantaggio economico.

L'intervento delle autorità investigative

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento ha svolto un ruolo centrale nell'indagine, collaborando con l'Ufficio delle Dogane. La Guardia di Finanza, forza di polizia militare, è specializzata nel contrasto ai reati economici e finanziari, dalle frodi fiscali al riciclaggio, tutelando la spesa pubblica e le normative tributarie.