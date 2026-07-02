Il 2 luglio 2026, la Campania è stata investita da una violenta ondata di maltempo, caratterizzata da temporali intensi e forti raffiche di vento. Le aree più colpite sono state il Golfo di Napoli, l'area flegrea e l'isola di Ischia. Le precipitazioni, anticipate da un vento impetuoso, hanno causato numerosi disagi, tra cui diffusi allagamenti e la caduta di alberi in diverse località della regione, richiedendo decine di interventi da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Napoli: alberi caduti e chiusure preventive

La città di Napoli ha registrato piogge abbondanti e forti venti.

In via Luca Giordano, al Vomero, intorno alle 10.45, una branca di un albero è precipitata al suolo, colpendo un'auto in sosta. All'interno del veicolo si trovava una donna che, fortunatamente, è rimasta illesa, poiché i rami si sono adagiati sul cofano. Nessun pedone è stato coinvolto. I vigili del fuoco sono stati attesi per la rimozione. Un altro albero è caduto in via Jannelli, tra Arenella e Colli Aminei, senza causare feriti. Per motivi di sicurezza, le spiagge e i parchi cittadini di Napoli sono stati chiusi.

Ischia e l'area flegrea sott'acqua

L'isola di Ischia ha subito gravi allagamenti. A Ischia Porto, un noto bar è stato completamente invaso dall'acqua, con l'intervento dei vigili del fuoco.

Il corso principale e diverse traverse del centro cittadino del comune capoluogo sono stati allagati, e la strada del quartiere San Ciro è stata temporaneamente interdetta alla circolazione. Sui social network sono circolati video che mostrano le auto muoversi sulle strade come kayak su veri e propri fiumi d'acqua. Disagi significativi si sono registrati anche a Lacco Ameno, dove il corso principale è finito sott’acqua e si sono verificate infiltrazioni nella scuola elementare “Principe di Piemonte”. Allagamenti sono stati segnalati in numerosi altri punti dell’isola, inclusi Casamicciola Terme (ruscellamenti), le frazioni di Panza e Cuotto nel comune di Forio (tombini saltati), il borgo di Sant’Angelo e Barano (parcheggio della Fonte di Nitrodi invaso dall'acqua).

Nell'area flegrea, numerose strade sono state allagate, e lungo il litorale si sono registrati ulteriori disagi. A Giugliano, sia nel centro che in periferia, sono stati segnalati diversi allagamenti.

Allerta meteo e calo delle temperature in Campania

L'allerta meteo di colore “giallo”, che aveva previsto il pegioramento delle condizioni atmosferiche con temporali e venti forti, era stata annunciata il giorno precedente e resterà in vigore per le successive ventiquattro ore. Le intense precipitazioni hanno determinato un calo delle temperature di almeno dieci gradi, riportandole nella media stagionale. Oltre a Napoli e Ischia, disagi e difficoltà nella circolazione stradale sono stati segnalati in diversi altri comuni della regione.