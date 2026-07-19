Il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ha posto l'accento sulla profonda evoluzione delle minacce che affliggono l'umanità nel corso dei secoli. Durante la solenne commemorazione del Redentore, tenutasi nella storica città lagunare il 19 luglio 2026, Moraglia ha riflettuto su come gli antichi "flagelli" abbiano lasciato il posto a nuove e pressanti sfide globali.

Nel suo intervento, il Patriarca ha dichiarato con fermezza che "il flagello della peste ha ceduto il passo a quello della guerra", evidenziando come i conflitti armati rappresentino oggi una delle principali e più urgenti preoccupazioni a livello planetario.

Questa significativa riflessione è stata pronunciata in occasione della tradizionale festa religiosa veneziana, che ogni anno celebra la fine della devastante epidemia di peste che colpì la città nel lontano 1576.

La cerimonia ha offerto a Moraglia l'opportunità di invitare i fedeli e l'intera comunità a una profonda e necessaria riflessione sulle nuove e complesse sfide che il mondo contemporaneo si trova ad affrontare. Il Patriarca ha ribadito con chiarezza che "la guerra, con le sue conseguenze, è diventata il nuovo flagello che segna la nostra epoca", sottolineando l'importanza di una consapevolezza collettiva di fronte a tali scenari.

La commemorazione del Redentore assume per la città di Venezia un duplice significato: è un momento di raccoglimento e memoria storica, che rievoca la resilienza di fronte alle avversità passate, ma è anche un'occasione per attualizzare e rafforzare i valori intramontabili della solidarietà e della pace, essenziali per affrontare le problematiche del presente.

La Festa del Redentore: Storia e Attualità per Venezia

La Festa del Redentore è una delle celebrazioni più sentite e partecipate dall'intera comunità veneziana. Ogni anno, la città rinnova il ricordo della liberazione dall'epidemia di peste che la flagellò nel XVI secolo, attraverso un ricco programma di eventi che uniscono la sfera religiosa a quella civile. Il Patriarca di Venezia svolge un ruolo centrale in questa solennità, guidando le preghiere e le riflessioni che connettono il passato storico con le sfide del presente, promuovendo un messaggio di speranza e unità.

Il Ruolo del Patriarcato di Venezia nella Promozione della Pace

Il Patriarcato di Venezia si configura come una delle istituzioni religiose più antiche e prestigiose del panorama italiano.

La sua missione fondamentale include la guida spirituale della comunità veneziana e l'organizzazione di eventi di grande rilevanza religiosa, tra i quali spicca la già menzionata Festa del Redentore. L'istituzione si impegna attivamente nella promozione dei valori cristiani e nella sensibilizzazione su temi cruciali come la pace e la solidarietà, principi che sono stati vividamente riaffermati dalle parole del Patriarca Moraglia durante la commemorazione del 19 luglio 2026, evidenziando il suo costante impegno sociale e morale.