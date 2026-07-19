La Questura di Genova ha predisposto un articolato dispositivo di prevenzione e vigilanza in vista delle imminenti manifestazioni organizzate per il venticinquesimo anniversario del G8 di Genova. La questora Silvia Burdese, a seguito di tavoli tecnici dedicati alla pianificazione, ha disposto un attento monitoraggio sugli arrivi dei partecipanti da fuori provincia. Contestualmente, è stato rafforzato il dispositivo di vigilanza e presidi presso gli obiettivi sensibili in città, al fine di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza di tutti.

Il calendario delle iniziative per l'anniversario del G8

Il programma delle iniziative si articola su più giornate, coinvolgendo luoghi di grande valore simbolico. Nel pomeriggio, si svolgerà il corteo nazionale antagonista "Nessun Rimorso", con partenza da piazza Alimonda e arrivo a piazza De Ferrari. Prima di questo, è previsto un pre-corteo che partirà dalla storica scuola Diaz e terminerà in piazza Alimonda. Le iniziative proseguiranno domani con il presidio "Per non dimentiCarlo", fissato nuovamente in piazza Alimonda. Infine, il 21 luglio si terrà una fiaccolata che partirà da piazza Tomasseo e si concluderà presso la scuola Diaz.

Le strategie della Questura per la gestione della sicurezza

Sotto la guida della questora Silvia Burdese, la Questura di Genova ha implementato misure preventive e di controllo mirate a gestire l'afflusso di persone e a mantenere l'ordine pubblico. Queste strategie includono un'intensificazione del monitoraggio sugli arrivi dei manifestanti e un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine nei punti più sensibili della città. Tali decisioni sono state il frutto di un'attenta analisi e pianificazione, condotta nell'ambito di specifici tavoli tecnici. L'obiettivo primario è assicurare che le giornate di commemorazione e manifestazione si svolgano in un clima di serenità e sicurezza, prevenendo criticità e garantendo il diritto di manifestare nel rispetto delle normative.

Le diverse iniziative in programma, che toccano luoghi profondamente simbolici per la città come piazza Alimonda e la scuola Diaz, pongono l'accento sul venticinquesimo anniversario di un evento che ha lasciato un segno indelebile nella storia recente di Genova. La complessità della gestione della sicurezza e l'esigenza di un monitoraggio costante degli eventi rappresentano, in questo contesto, il fulcro dell'attenzione delle autorità locali. L'impegno è volto a conciliare il diritto di espressione con la necessità di tutelare l'incolumità pubblica, in un periodo di particolare sensibilità per la comunità genovese.