Un diportista è stato soccorso nel pomeriggio del 18 luglio 2026 a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dopo essere caduto accidentalmente in mare e aver lasciato un natante alla deriva. L'allarme è scattato intorno alle 16:35, quando la Sala Operativa della Capitaneria di porto ha ricevuto una segnalazione al numero di emergenza 1530. L'avviso riguardava un'imbarcazione di circa cinque metri, incagliata presso le scogliere della concessione 79, apparentemente senza persone a bordo.

La Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto ha immediatamente disposto l'intervento della motovedetta SAR CP 843 e del battello veloce GCB 183, con una pattuglia a terra.

Giunti sul posto, i militari hanno accertato che il natante era privo di occupanti e, con il supporto dei bagnini, lo hanno messo in sicurezza. Il proprietario, individuato, ha riferito di essere caduto in mare accidentalmente durante la navigazione. L'uomo è stato recuperato in buone condizioni di salute, senza conseguenze. Il natante è stato poi scortato in porto dai mezzi della Guardia Costiera per gli accertamenti di rito.

L'efficacia dell'intervento e il ruolo della Guardia Costiera

L'operazione di soccorso ha visto la sinergia tra mezzi navali e personale a terra della Guardia Costiera e dei bagnini. L'immediata attivazione delle procedure di emergenza ha permesso di mettere rapidamente in sicurezza sia il diportista che l'unità alla deriva.

Una volta recuperato, l'uomo ha ripreso il controllo dell'imbarcazione, poi accompagnata in porto per le verifiche di rito.

La sicurezza marittima a San Benedetto del Tronto

La Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto svolge un ruolo centrale nelle attività di soccorso e vigilanza lungo il litorale, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica. La zona, con numerose concessioni e scogliere artificiali, richiede un presidio costante. Gli interventi di emergenza sono coordinati dalla Capitaneria di porto, che opera con mezzi navali e pattuglie a terra per garantire la sicurezza di diportisti e bagnanti.

Il litorale di San Benedetto del Tronto ha visto recentemente altri episodi che hanno richiesto l'intervento delle autorità marittime.

Le condizioni meteo-marine avverse, come mare mosso e vento, possono rendere complesse le operazioni di soccorso. La presenza costante della Guardia Costiera e dei bagnini si conferma fondamentale per la prevenzione e la gestione delle emergenze in mare, garantendo un presidio essenziale di sicurezza.