Tragedia questa mattina nel quartiere genovese di Albaro, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale.

L'incidente

Il dramma si è verificato intorno alle 8 in via Righetti. La vittima è Paolo Deghenghi, 54 anni.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali quando è stato travolto da un'auto che procedeva in direzione levante. Il conducente del veicolo è rimasto illeso ed è stato sottoposto agli accertamenti previsti dalla normativa.

Indagini in corso

La dinamica dell'incidente è ora al vaglio del Nucleo Infortunistica Stradale della Polizia Locale, che sta effettuando gli approfondimenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Con questa tragedia salgono a dodici le vittime della strada a Genova dall'inizio dell'anno.