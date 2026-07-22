Momenti di tensione si sono vissuti nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2026 all'ospedale Brotzu di Cagliari, a seguito di un incendio divampato all'esterno della struttura, in prossimità del pronto soccorso. Le fiamme, che hanno interessato un macchinario, hanno provocato lo scioglimento di tubi rivestiti di gomma, sprigionando una densa coltre di fumo che si è propagata in diverse stanze e reparti.

L'intervento tempestivo del personale del servizio antincendio interno ha permesso di domare le fiamme prima dell'arrivo di una squadra dei vigili del fuoco.

Tuttavia, la presenza del fumo e alcuni allagamenti dovuti al danneggiamento delle tubature hanno reso necessaria l'evacuazione di alcune stanze, dove erano ricoverati tra i tre e i quattro pazienti. Fortunatamente, non si registrano feriti né casi di intossicazione.

Criticità e denunce sindacali

A seguito dell'episodio, Gianfranco Angioni, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di USB Pubblico Impiego Sanità, ha evidenziato come una delle principali criticità sia il presunto mancato funzionamento dell'allarme antincendio nei reparti invasi dal fumo. Il sindacato USB Sanità ha in passato già denunciato diverse problematiche relative alla prevenzione incendi, tra cui locali adibiti a deposito non conformi, uso improprio di spazi tecnici e un aumento del carico d'incendio all'interno della struttura ospedaliera.

Per questo motivo, il sindacato ha inviato una formale diffida alla Direzione generale dell'Arnas Brotzu, alla Direzione sanitaria, al Servizio di prevenzione e protezione e al responsabile antincendio. Tra le richieste urgenti figurano lo sgombero dei depositi non conformi, la verifica straordinaria degli impianti antincendio, la convocazione della riunione periodica sulla sicurezza e la revisione del Documento di valutazione dei rischi e del Piano di emergenza ed evacuazione. È stata inoltre sollecitata la trasmissione della relazione tecnica sull'incendio, del verbale dei Vigili del fuoco e della documentazione relativa a lavoratori e pazienti coinvolti.

L'ospedale Brotzu in Sardegna

L'ospedale Brotzu è una delle principali strutture sanitarie della Sardegna, parte integrante dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari. La sua importanza è strategica, offrendo servizi essenziali come il pronto soccorso, numerosi reparti specialistici e attività di assistenza sanitaria di rilevanza regionale.