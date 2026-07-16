A Bari, la giunta comunale ha approvato l'assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, stanziando 14,9 milioni di euro. Questi fondi sono destinati a interventi cruciali in settori come welfare, scuola, sicurezza e infrastrutture. La delibera, firmata dall'esecutivo del sindaco Vito Leccese, sarà sottoposta all'approvazione del consiglio comunale il 29 luglio.

Tra le voci di spesa principali, oltre 3,4 milioni di euro sono per il "contributo alloggiativo comunale", misura voluta dal sindaco Leccese per sostenere le famiglie baresi, a seguito della cancellazione del contributo nazionale dopo 23 anni.

Questo aiuto interesserà oltre 2.000 nuclei familiari. Altri 1,6 milioni di euro rafforzeranno il welfare cittadino, coprendo servizi essenziali come trasporto per disabili, assistenza domiciliare anziani e servizi socio-sanitari. La pubblica istruzione riceverà 1,3 milioni di euro per garantire tutti i servizi scolastici. La manovra include anche il potenziamento delle attività e della formazione della Polizia Locale e conferma 500.000 euro alla Fondazione Petruzzelli, oltre al milione già in bilancio.

Priorità e interventi chiave

La delibera si inserisce in un percorso strategico per rafforzare interventi su temi fondamentali come il diritto all'abitare, il welfare, la scuola, la programmazione culturale e la sicurezza.

L'assessore al Bilancio, Diego De Marzo, ha dichiarato: "Dopo aver approvato un intervento poderoso sulle manutenzioni straordinarie della città, come promesso dal sindaco Leccese, con la delibera di ieri consolidiamo questo percorso rafforzando interventi molto importanti". Previsto anche il monitoraggio dei ponti cittadini per la prevenzione infrastrutturale.

Funzione e impatto del bilancio

Il bilancio di previsione comunale è lo strumento cardine per la pianificazione delle risorse. L'assestamento consente alla giunta di aggiornare le priorità di spesa in base alle esigenze, assicurando copertura finanziaria per servizi essenziali e progetti strategici. Il Comune di Bari gestisce il bilancio per garantire la sostenibilità degli interventi e il rispetto degli equilibri finanziari, con particolare attenzione al sostegno alle fasce più deboli e alla sicurezza urbana.