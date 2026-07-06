A Cagliari è stato avviato un tavolo di confronto cruciale sul rapporto tra minori e mondo digitale, promosso dalla Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Anna Cau. L'iniziativa mira a costruire una strategia condivisa di prevenzione, formazione e tutela per i giovani nell'ambiente digitale. All'incontro hanno partecipato rappresentanti di istituzioni, scuola, università, sanità, giustizia, professioni e associazioni, in un dialogo multidisciplinare su un tema centrale per la vita di bambini e adolescenti.

Il dibattito ha evidenziato come il digitale sia ormai un ambiente che incide direttamente su crescita, relazioni e benessere psicologico dei minori.

Tra le priorità individuate figurano la formazione dei genitori, il rafforzamento del ruolo educativo della scuola, l'educazione digitale e interventi tempestivi nei casi di vulnerabilità. L'area sanitaria ha segnalato un aumento delle fragilità psicologiche e dei fattori sociali legati all'uso intensivo delle tecnologie. Le università di Cagliari e Sassari hanno confermato l'impegno su ricerca, formazione e analisi degli effetti dell'innovazione digitale. Dal mondo della giustizia è giunto un richiamo alla responsabilità genitoriale e alla necessità di intervenire prima che le situazioni di disagio arrivino all'attenzione dei tribunali, quando spesso il danno è già avvenuto.

Un approccio coordinato e una rete territoriale

Il confronto ha coinvolto anche pediatri, assistenti sociali, ordini professionali e associazioni, che hanno sottolineato l'esigenza di costruire una rete territoriale stabile. Tra le proposte emerse, il rafforzamento della “media education” e percorsi di educazione digitale strutturati nelle scuole. La Garante Anna Cau ha annunciato l'avvio di un percorso di studio e approfondimento stabile sul tema, con l'obiettivo di mettere in rete competenze e proposte operative. Il tavolo proseguirà nei prossimi mesi per definire una strategia regionale condivisa sulla tutela dei minori nell'ambiente digitale.

Il sistema informativo per la gestione dei minori in comunità

In Sardegna è attivo anche il progetto “Giustizia digitale”, nato da un protocollo tra Regione e Ministero della Giustizia. Questo ha portato allo sviluppo di un sistema informativo per la gestione dei minori in comunità. La piattaforma, realizzata dalla Direzione Generale dell’Innovazione e Sicurezza IT, raccoglie informazioni sui minori e sulle strutture comunitarie, facilitando la comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti nella tutela. L'accesso è garantito agli utenti dei servizi sociali e alle strutture di accoglienza. L'obiettivo attuale è migliorare l'interoperabilità e l'interconnessione dei sistemi di raccolta e aggiornamento dati, coinvolgendo maggiormente enti locali e servizi territoriali per una gestione più efficace e tempestiva delle situazioni di tutela, superando la potenziale staticità dei fascicoli e rispondendo prontamente a ogni mutata esigenza.